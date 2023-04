Esteban afirma que el PNV se ha sentido "bastante solo en la defensa del autobierno" con la Ley de Vivienda

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado no entender el apoyo del EH Bildu a la Ley de Vivienda que supone una "invasión competencial" y ha asegurado que el PNV se ha sentido "bastante solo en la defensa del autogobierno".

En una entrevista a Radio Nacional recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que "ojalá" la ley sirva para solucionar el problema que existe con la vivida, pero reconoce que tiene "muchísimas dudas" y ha añadido que, "desde luego para topar los precios del alquiler no hace falta hacer una ley de vivienda".

El dirigente jeltzale ha asegurado que esta ley ha tenido los informes contrarios por invasión competencial por parte de los órganos consultivos y "el Gobierno ha seguido adelante". "Pero es que el propio presidente lo reconoció", ha afirmado.

Aitor Esteban ha lamentado que esta ley no haya dado instrumentos a las comunidades autónomas para que ejercieran sus competencias exclusivas y ha indicado que lo que hace es fijar "cuáles tienen que ser las líneas de política de vivienda obligando a las comunidades autónomas" sobre las distintas materias y "por primera vez se crea una comisión multilateral para controlar lo que hacen las comunidades autónomas".

"Lo dijo el presidente nuestra función va a ser alinear a las comunidades autónomas, por lo tanto ya deja de ser una competencia exclusiva", ha añadido.

Esteban ha señalado que es "evidente" que hay que hacer cosas en materia de vivienda pero, desde otras leyes, y "dando un paraguas, instrumentos a las comunidades autónomas para que puedan actuar", por ejemplo, en las zonas tensionadas.

Tras apuntar que Euskadi ha dado muestras de estar a favor de la vivienda pública, ha indicado que aparecen en la Ley del Estado algunas medidas, en el ámbito fiscal, para ayudas al alquiler que parecen "una novedad", pero ya están en la normativa fiscal vasca y se están aplicando, además con un efecto "bastante dudoso".

Esteban ha señalado que sobre medidas como el tope del alquiler, no pueden decir que "no esté bien", pero cree que, para ello, "no hacía falta hacer una ley como se ha hecho y quitar competencias".

Por otra parte, ha indicado que hay cuestiones en los que la ley no entra como los pisos turísticos y son "fundamentales" si se quiere ordenar el tema de la vivienda porque "eso se está desbordando".

Tras mostrar sus dudas respecto a que se vaya a animar el alquiler y que se vaya a proteger al pequeño propietario, ha afirmado que, en lugar de haber "aprovechado para dar instrumentos a quién tiene las competencias, las comunidades, se ha decidido influir en sus competencias "diciéndoles cómo tienen que hacer las cosas". "Y eso es algo que el Tribunal Constitucional le ha dicho ya varias veces que no puede hacer", ha manifestado.

BILDU HACE "SEGUIDISMO"

Ante el apoyo de ERC y EH Bildu a esta ley, no entiende su postura y, tras afirmar que se ha sentido "bastante solo en la defensa del autogobierno con esta ley", ha indicado que es algo que ha ocurrido con la Ley de protección de animales o la normativa audiovisual porque ha habido "unas cuantas leyes en las que ha habido invasión de competencias".

"Pero yo no les he visto a quien se dice defensor del autogobierno, soberanista o independependentista, esto lo tendría que tener como el ABC, y si hay que tomar medidas, desde luego no perdiendo competencias, pero yo he visto que, en el caso catalán, ha sucedido un montón de veces y EH Bildu hace seguidismo absoluto de esa posición. Más allá de que podamos coincidir en políticas de un tipo o de otro, creo que la defensa del autogobierno debería estar por encima de todo eso", ha manifestado Esteban que ha calificado de "anuncios preelectorales" algunas iniciativas sobre el alquiler social del presidente, Pedro Sánchez.

El dirigente del PNV ha indicado que es todo "muy electoral". "De hecho se desbloquea, -porque lo estaba bloqueando, yo supongo que habría sido Calviño y alguien más- , porque estamos a las puertas de las elecciones. No voy a decir mucho, pero voy a decir algo. Creo que hay miembros del gobierno que no tenían tan claro que esto debía haberse desbloqueado así", ha apuntado Esteban sin querer facilitar nombres.