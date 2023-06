Esteban asegura que el PNV saldrá reforzado en las siguientes elecciones y reitera que no es la "muletilla" del PSOE

Afirma que PNV y EH Bildu tienen su propias "parroquias" definidas, pero reconoce que cada vez el voto es "más líquido"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista por Bizkaia del PNV al Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que el PNV saldrá reforzado en las siguientes elecciones generales y ha reiterado que su formación no es la "muletilla" del PSOE. Asimismo, ha señalado que el PNV y EH Bildu tienen su propias "parroquias" definidas, pero ha reconocido que cada vez el voto es "más líquido".

"Nosotros lo que no vamos a hacer nunca es la muleta de nadie. Aquí se elige a los parlamentarios y se elige alguien que el ciudadano piense que se acerca más a los postulados que defiende, que va a estar en los temas que le interesan, de la manera que considera que va a ser la más correcta. Algunos se presentan a las elecciones para ser muleta de otros, de una especie de 'grandes espadas'. Bueno, pues nosotros no somos la muletilla de nadie", ha insistido.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Esteban ha explicado que su formación se presenta con sus ideas y para luego hacer política y "jugar a los partidos".

Tras constatar el acuerdo suscrito con el Partido Socialista, que lo han renovado ahora en Diputaciones forales y en los ayuntamientos, y también lo mantienen PNV y PSE-EE en el Gobierno vasco y "eso está funcionando", ha enfatizado que el PNV no es "la muleta de nadie". "Nosotros vamos con nuestras propias ideas y a tener protagonismo directo", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado los "incumplimientos" por parte del PSOE de algunos acuerdos suscritos con la formación jeltzale, como los alcanzados para el pacto de investidura, que hablaban de "darle una vuelta a la estructura del Estado o proceder a un reconocimiento nacional de determinadas realidades que se vienen manifestando una y otra vez". Además, ha culpado a Pedro Sánchez de incumplir el calendario de transferencias a Euskadi.

EH BILDU

Preguntado por video electoral de EH Bildu en el que, según ha denunciado Aitor Esteban, "hablan del bloque fascista y lo que hacen es igualar a Vox y al PNV", ha manifestado que "es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía general y de la ciudadanía vasca todavía más".

"Es un insulto a las generaciones de militantes de mi partido que han dado todo, algunos incluso la vida, en defensa de los derechos humanos, de la libertad y la democracia. En eso es lo que se ha distinguido el Partido Nacionalista Vasco y en eso se seguirá distinguiendo en el futuro también", ha resaltado.

Cuestionado por si teme que EH Bildu le quite "parroquia" al PNV, el candidato nacionalista ha explicado que cada uno tiene "parroquias bastante definidas, pero esto no se trata de parroquias y de quitar parroquias". "Aquí el voto no es de un partido político, no es de nadie. No hay votos del Partido Nacionalista Vasco, ni votos de Bildu, ni votos del PP, ni votos del PSOE. Son votos de la ciudadana o del ciudadano y estos votos además cada día son más líquidos y eso tenemos que ser todos conscientes", ha añadido.

Tras insistir en que "no somos el dueño de los votos de nadie", ha afirmado que lo hay que hacer es "convencer a nuestra ciudadanía de que lo que nosotros proponemos y la manera en la que los proponemos es la mejor". "Y en eso estoy convencido de que, como fueron también las últimas elecciones que quiero recordar el Partido Nacionalista Vasco en mayo fue el primer partido, con más del 35% de votos, bueno pues creo que en estas próximas elecciones el PNV también va a salir reforzado", ha indicado, para concluir que ése es su convencimiento.