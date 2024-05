Esteban cree que Sánchez puede hacer "tres años" de legislatura "si se arregla en Cataluña" y aprueba unos presupuestos

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que las elecciones autonómicas del próximo domingo en Cataluña condicionarán "en gran medida" la actividad política en el Estado, y ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede hacer tres años de legislatura "si se arregla más o menos en Cataluña" y aprueba unos presupuestos, "de lo contrario, no".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que "habrá que ver" que tipo de Generalitat se forma tras los comicios catalanes, "si es que se puede formar, porque está por ver, ya que quizás posteriormente haya otra convocatoria" (de elecciones).

En este sentido, el portavoz del PNV en la Cámara Baja ha manifestado que ve "muy complicado" que Junts y ERC vayan a formar un gobierno en coalición, y, por ello, ha considerado que existe "un riesgo real de bloqueo".

En todo caso, ha insistido en que, "si se arregla más o menos en Cataluña, habrá oportunidad de hacer unos presupuestos en España, y si se consigue eso, se puede decir que Sánchez puede cumplir tres años (de legislatura), pero de lo contrario no, porque hay muchas cosas en juego".

Asimismo, Esteban ha lamentado que el presidente del Gobierno no diera "demasiadas explicaciones" sobre las medidas a adoptar tras los cinco días de reflexión que se tomó para decidir si seguir al frente del Ejecutivo, "seguramente porque no tenía nada pensado".

"Quizás les ha pedido ahora a algunos que se inventen algo, para presentarlo dentro de unos meses. Tengo la sospecha de que no tenía nada pensando y la ocurrencia fue la que fue. En estos momentos no hay nada detrás, y si hay algo, cuando lo presenten, tendremos que analizarlo entre todos, porque las mayorías son muy justas y será necesaria la ayuda de todos para sacarlo adelante", ha explicado.

DESINFORMACIÓN

Asimismo, Aitor Esteban ha considerado que el Gobierno "aún no tiene nada pensado" para hacer frente a la desinformación y a las noticias falsas, aunque ha advertido de que es una cuestión que "no es sencilla" porque en un estado democrático "debemos reforzar la libertad de expresión y la libertad de prensa".

"Igual se puede analizar poner ciertos límites, pero con cuidado. Vivimos en una sociedad diferente, con redes sociales, donde todo es digital. No se puede controlar, y si quisiéramos controlarlo, iríamos hacia un régimen totalitario, y yo por lo menos no quiero vivir en un estado así y no me gustaría una sociedad así para el futuro de Euskadi. Cuidado con lo que se propone aquí", ha advertido.

Además, el portavoz del PNV en el Congreso ha afirmado que, en el actual contexto, debería ser "más fácil" avanzar en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, porque, "si tan preocupado está el presidente del Gobierno, debería ser viable y rápido".

En todo caso, ha dicho que no tiene muchas esperanzas en que se aborde la reforma de dicha ley, "porque siempre oigo buenas palabras cada vez que lo proponemos, pero luego se paraliza la tramitación". "Ahora con lo que ha dicho el presidente quizás pueda haber resquicio para avanzar en la tramitación y modificar la ley, pero soy pesimista", ha añadido.

ABALOS

Por último, Aitor Esteban ha señalado que no cree que la comisión que investiga en el Senado los contratos públicos de mascarillas durante la pandemia en la que comparecerá este lunes el exministro de Transportes y diputado en el Congreso, José Luis Ábalos, para dar cuenta de su relación con el que fue su asesor Koldo García vaya a aclarar nada.

"Normalmente no suelen aclarar nadam, y mucho menos cuando el tema está en los tribunales, poque te van a negar cualquier documentación que les pidas", ha indicado.

Asimismo, ha criticado que PSOE y PP no creen en este tipo de comisiones como "un instrumento para esclarecer algo, sino que lo utilizan para atacarse mutuamente y enturbiar el clima". "No tengo esperanzas. Pasará mucha gente pero para nada", ha concluido.