Esteban defiende la labor del PNV frente al "voto barato" que EH Bildu da a Sánchez para "blanquearse"

Afirma que los jeltzales tienen voluntad de seguir ofreciendo estabilidad al Ejecutivo del PSOE y UP, y "aún no ven nada" en Feijóo

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, defiende la labor de su partido frente al "voto barato" que EH Bildu da al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "blanquearse". Además, ha afirmado que los jeltzales tienen voluntad de seguir ofreciendo estabilidad al Ejecutivo del PSOE y UP porque "fuera de ahí, a día de hoy, no hay nada". "En Feijóo aún no veo nada", ha precisado.

En una entrevista concedida al diario El Correo, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que el PNV no suele "ladrar ni meter ruido" y, si lo hace, es porque creen "que hay que poner sobre aviso". "Tampoco somos de morder, pero, si tenemos que hacerlo, le aseguro que somos muy efectivos", ha asegurado.

El dirigente jeltzale ha explicado que el Gobierno sabe que la formación jeltzale es "comprensiva y que entiende que la estabilidad es buena para todos". Se trata de algo que no sabe "si tienen claro el resto de socios", que, según ha añadido, son "un poco el ejército de Pancho Villa". "Hay formaciones que no interiorizan lo que es apoyar al Gobierno, que exige sacrificios y tragar", ha indicado.

Tras considerar que "ha merecido la pena" pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha apuntado que "hay parte de los acuerdos que no se están cumpliendo". "Nosotros queremos dar cobertura y apoyar al Gobierno porque en estas circunstancias la inestabilidad no es buena. Son demasiadas medidas improvisadas en busca de titulares para coger impulso. El presidente solo mira a la siguiente curva y se agradecería un poco de hoja de ruta", ha reiterado.

Aitor Esteban ha reconocido que Sánchez se aprovecha de que no hay alternativa a su Ejecutivo, pero ha puntualizado que él tampoco tiene alternativa al PNV. En cuanto al PP, no observa, por ahora, movimientos diferentes a cuando lo lideraba Pablo Casado.

Aunque ve "menos estruendo" con Alberto Núñez Feijóo de presidente, cree que los mensajes son los mismos. Por ello, preguntado por la posibilidad de acordar con el PP, ha asegurado que en Feijóo "aún" no ve nada. "Nosotros estamos donde estamos", ha insistido.

EH BILDU

Esteban ha señalado, además, que "es evidente que Bildu está participando" en la política del Estado "en su intento por sustituir al PNV". "Pero yo diría que es más el ruido que la realidad, y ese ruido lo anima el PP en su pelea por desgastar al Gobierno y transmitir la imagen de que depende de Bildu", ha indicado.

El diputado jeltzale cree que los acuerdos que alcanzan el Ejecutivo y EH Bildu no son para tanto, y ha reconocido que le desconcierta que la coalición "corra a acordar cuando ve que hay algo que le suena un poco de izquierdas, pero la defensa del autogobierno vasco" sea "secundario". "Está claro que tienen sus prioridades", ha dicho.

A preguntas de si Sánchez "es el principal blanqueador de la izquierda abertzale", ha replicado que "los mayores blanqueadores son ellos mismos con la enmienda a la totalidad que se hacen a sí mismos". "Antes era el PNV el que iba a Madrid a por un plato de lentejas y ahora ellos lo que logran son gachas. Sánchez aprovecha un voto barato", ha subrayado.

En cuanto a la postura de EH Bildu sobre la Ley de Memoria Democrática, ha remarcado que, "a veces, uno oye algunos discursos que se han hecho desde la tribuna y piensa que en algunas cosas es mejor no dar lecciones".

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, ha asegurado que, en el panorama económico, "viene un horizonte muy duro" y el Gobierno "está muy preocupado por lo que puede venir". "La situación de España no es la de Polonia o Alemania, cuya dependencia del gas ruso es muy importante. No tiene por qué estar abocada a situaciones de otros países de la UE, pero va a tener que ser solidaria. Decir que no va a haber restricciones, me parece adelantar mucho cuando el Gobierno ni siquiera tiene hechos los planes de contingencia. Estoy seguro de que, cuando se hagan, habrá escenarios que abarquen restricciones", ha augurado.

ESTATUTO

Aitor Esteban se teme que, transcurridos ya dos años y medio de legislatura estatal, ya no se cumpla el Estatuto de Gernika en su integridad, pero no renuncia "a que lleguen más competencias porque alguna se está moviendo".

Para no completarlo, cree que se buscan excusas por la Administración central. "Hay una armada de abogados del Estado hechos a escuadra y cartabón para los que el Estado sólo es la Administración central. Es una dinámica que empezó el PP y que continúa el PSOE, por mucho que hable de la cogobernanza. Lo que falta es voluntad para buscar soluciones", ha manifestado.

Sobre el hecho de que Sánchez asegurara que cuatro competencias eran "intransferibles", cree que no hay que decir "nunca jamás". También se ha referido al logro de un nuevo estatus político para Euskadi y ha señalado que no se pueden "provocar frustraciones". "Debemos generar mayorías transversales y asegurarnos de que va a poder salir en el Parlamento español", ha defendido.

En todo caso, ha afirmado que el PNV "nunca va a renunciar" al derecho a decidir. "Tenemos que hablar de un espacio dentro de Europa para las naciones sin Estado. Lo que tengo claro es que la solución para estabilizar las cosas es precisamente preguntar a la gente. ¿Cuándo sucederá?, ni idea. ¿Cómo se plasmará en un texto?, tampoco", ha replicado.