Esteban (PNV) acusa al Gobierno de "ir por libre" con el decreto de medidas anticrisis, lo que "no es buena dinámica"

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha acusado al Gobierno central de "ir por libre" con el decreto de medidas anticrisis, lo que "no es buena dinámica". De este modo, aboga por ver "la letra pequeña del decreto y el efecto que algunas de las medidas pueden tener".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale no cree tampoco que sea "una buena idea" hacer coincidir las elecciones municipales y forales con las generales. "Es nuestra opinión y lo que pediremos, pero quien tiene la sartén por el mango es quien la tiene", advierte en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras señalar que el Gobierno central va "improvisando", ha incidido en que si se quiere llegar a un final de legislatura sosegado, "vamos a tener que poner muy claro qué es lo que se va a hacer y lo que no". "Si no, vamos a encontrarnos con sorpresas a cada vuelta de esquina, cada semana. Sobre todo, porque las mayorías empiezan a estar ya un poquito en cuestión. ERC ha votado en contra de muchas iniciativas. El Gobierno lo tiene que tratar con ERC, y con nosotros, de común acuerdo, sabiendo en qué temas vamos a entrar y en cuáles no", ha añadido.

A su juicio, el decreto anticrisis anunciado este sábado era "casi obligado" y apuesta por "pensar en medidas estructurales". En este sentido, niega que haya habido diálogo previo con el PNV de tal forma que "van por libre, tiran para adelante y confían en que no te opongas a las medidas", lo que "no es buena dinámica".

"No da la impresión de que haya un plan. Este 5% de rebaja --en el IVA de la luz-- está bien, a algunas familias puede que les alivie un poquito, pero de media supone cinco o seis euros. No creo que sea la solución. Hay que contemplar el problema de manera más estructural. Para mí, la solución es la reforma integral del mercado eléctrico, de la que ya habla Von der Leyen", añade, al tiempo que aboga por ver "la letra pequeña del decreto y el efecto que algunas de las medidas pueden tener".

Respecto a si el PNV está dispuesto a apoyar una tasa a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, Esteban afirma que la formación jeltzale lleva "tiempo diciendo que la coyuntura actual tiene que ser asumida con costes por todas las partes, empezando por las eléctricas".

"Lo que en ningún caso puede suceder es que este tributo acabe siendo absorbido por el mercado y sufragado por las familias y por la industria, ni que produzca otros efectos en cascada que sean contraproducentes. Veremos qué es lo que presentan en el Congreso, pero no deja de ser curioso que el Gobierno pretenda aprobar una ley sin presentarla como proyecto de ley y tras los correspondientes informes preceptivos, sino usando a sus grupos parlamentarios para un objetivo gubernamental", expresa.

TRANSFERENCIAS

En lo que respecta a las transferencias, lamenta que no hay "impulso político" por parte del Gobierno central, aunque se está "negociando alguna cosa, como los ferrocarriles, con los responsables correspondientes". "Tengo esperanzas de que pueda llegar a buen puerto. Los otros papeles que se han enviado, el Ministerio no los está moviendo", critica.

Del mismo modo, afirma que el Gobierno tiene "un atasco de campeonato con los fondos europeos", sobre todo generado por el Ministerio de Economía. "Tenemos que tener una conversación con el Gobierno, desde luego, y muy seria, sobre cómo va a ser esto de aquí al final de la legislatura", advierte.

Por otro lado, niega que el PP se haya acercado al PNV en las últimas semanas. "Yo haría una reflexión: hace tres meses, el PP se cargó a su líder, estaba hundido en las encuestas, y ahora resulta que dicen que arrasará en las próximas elecciones. No sabemos qué puede suceder. Y, si me pregunta si el PSOE querría un adelanto electoral, entiendo que no. Incluso sin Presupuestos", sostiene.

Por último, no cree que hacer coincidir las elecciones generales con las municipales y forales de mayo sea buena idea y en referencia a la reforma del Consejo General del Poder Judicial para que pueda volver a nombrar a dos jueces del Constitucional, Esteban dice que "se borra".

"Es una vergüenza absoluta, con el PP demostrando que controla ámbitos jurídicos, y el Gobierno cambiando una ley y ahora dando marcha atrás. Ya veremos lo que hacemos en la votación, porque tampoco tiene mucho sentido no dejar al Gobierno nombrar los dos puestos, y nosotros ya le habíamos avisado de que iba a tener problemas cuando cambió la ley. Con este cambio que anuncian, habría una mayoría más favorable al Gobierno", finaliza.