Esteban (PNV) advierte de los "nubarrones recentralizadores" de la derecha y de la "nubecilla" de la izquierda

Pide "respeto" al marco de autogobierno vasco y alerta de que si en el PSOE "siguen por ese camino, van a crear tensiones"

SAN SEBASTIÁN, 10 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia y portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, ha lanzado un "aviso a navegantes" porque "el panorama recentralizador apunta nubarrones negros desde la derecha" y ha advertido de que hay que estar "atentos a esa nubecilla de apariencia inocente que llega desde la izquierda". "¡Ojo a lo que viene con el PSOE y con su programa!", ha alertado.

En un acto de campaña en la localidad guipuzcoana de Beasain, junto a la cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha reivindicado el trabajo del PNV en Madrid y ha reiterado la importancia de contar con un grupo "con voz propia, sin supeditaciones y sin ser muleta de nadie".

En ese sentido, ha recordado que ha sido una legislatura "complicada en lo competencial, con un Gobierno PSOE-Podemos que una y otra vez ha propuesto leyes que invaden nuestro autogobierno, y en no pocas ocasiones con el apoyo del tándem ERC-Bildu". "Yo creía que quien dice querer la independencia querría también que no le arrebaten un ápice del autogobierno que ya tiene", ha ironizado.

En esa línea, ha afirmado que Pedro Sánchez "pretende hacer lo que él llama una España Federal por encima del reparto constitucional". "Madrid nos dice qué y cómo tenemos que hacer y nosotros a callar. Y las quejas de la ciudadanía para los Gobiernos autonómicos, claro, porque teóricamente las competencias son de estos. Pues no, nosotros decimos no. ¡Nos van a tener enfrente, defendiendo nuestro autogobierno y nuestras competencias!", ha remarcado.

El portavoz jeltzale ha lamentado que el programa electoral del PSOE contiene propuestas en esa misma línea, "por encima del reparto constitucional de competencias".

"NUEVA LOAPA"

Entre ellas, ha citado una 'Ley de cohesión' que Esteban ha bautizado como "nueva LOAPA", en referencia a la ley de armonización aprobada en 1981. El candidato del PNV, al respecto, ha advertido de que no están dispuestos a que "las competencias de un Estatuto que tanto costó obtener y mantener sean limitadas y condicionadas por decisiones de terceros".

"Respeto a nuestro marco de autogobierno. Si siguen por se camino, van a crear tensiones. Volvemos a reivindicar y exigir la relación bilateral con el Estado, que se debe al pacto estatutario, máxime en unos territorios de base oral. Ya está mal que Sánchez no cumpla su propio calendario de transferencias, como para que, además de no darlas, nos quite competencias. No, por ese camino no vamos a encontrarnos", ha subrayado.

Por otro lado, se ha referido a un tuit de la candidata de Sumar en Guipúzcoa, Pilar Garrido, en el que decía: "hablando de pensiones y conociendo el PNV Style, 'porfa' que mi jubilación y mi pensión queden en manos de Yolanda Díaz. Con las cosas de comer no se juega".

"¿A qué te refieres exactamente, Pilar? ¿A que fue el PNV en solitario quien consiguió paralizar la reforma de las pensiones de Rajoy y le forzó a subir todas las pensiones con el IPC para 2018 y 2019, y a subir también la base reguladora de las pensiones de viudedad al 60%, y a que fuimos nosotros quienes paralizamos el famoso factor de sostenibilidad? ¿O te refieres a que con los votos del PNV, gracias a ellos también, durante esta legislatura se han seguido actualizando las tensiones con el IPC?", le ha preguntado.

"Ya entiendo, Pilar, que teniendo las elecciones tan próximas, el 23 de julio, estés preocupada por tu jubilación, pero por eso mismo te conviene que haya transferencia y que la gestione el PNV", ha afirmado.

"LA VOZ DE EUSKADI"

Por su parte, la cabeza de lista por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha destacado que el PNV es "la única opción para que la voz de Euskadi se escuche alta y clara" tanto para "garantizar el bienestar de Euskadi como el de sus ciudadanos". "Tenemos programa, tenemos equipo y tenemos claro cuál es nuestro rumbo", ha añadido.

Vaquero se ha referido al reto que supone el cambio climático, y ha reiterado que la formación jeltzale tiene en este ámbito "una hoja de ruta clara", con una apuesta en favor de la descarbonización y por el desarrollo y la movilidad sostenible.

"Debemos ser conscientes de que muchas de estas políticas se deciden todavía en Madrid. Por eso debemos tener un Grupo parlamentario fuerte en Madrid, para que se escuche tu voz, la voz de Euskadi", ha concluido.