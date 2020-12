Esteban (PNV) cree que, tras aprobarse los PGE en el Senado, el Gobierno tendrá que "gestionar sus crisis internas"

Insiste en que la monarquía no es una institución transparente y ni cumple "los estándares democráticos"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que, tras la previsible aprobación de los Presupuestos en el Senado, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos dispondrá de "cierta estabilidad" y tendrá que "gestionar sus crisis internas", mientras que todos los grupos deberán "cambiar su chip".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha lamentado que sea habitual en los plenos de la Cámara baja que "cada uno vaya a hablar de su libro", sin abordar los problemas y soluciones de la ciudadanía, sino que "se intenten gestionar sentimientos, impulsos y sensaciones", que solo "complican el debate político". "Dan una imagen nada edificante ni productiva", ha asegurado.

Pese a ello, considera que la legislatura "se ha simplificado" porque previsiblemente los Presupuestos se aprobarán en el Senado y "da cierta estabilidad al Gobierno para ir gestionando". "A partir de ahí, yo creo que todos los grupos políticos tendrán que ir cambiando su chip, pero también es verdad que el Gobierno tendrá que ir gestionando sus propias crisis internas y la relación entre los socios", ha indicado.

Para el dirigente jeltzale, "estar tensionando las cosas semana a semana tampoco augura nada bueno". El dirigente jeltzale ha recordado que el Ejecutivo lo forman el PSOE y Podemos, y los demás partidos que lo respaldan, tienen voluntad de dialogar y buscar soluciones "en una situación difícil en el plano económico, en el plano político y en otros aspectos".

Pero, según ha advertido, para ello "hace falta dar una cierta estabilidad", aunque ha puntualizado que eso no significa que vayan a estar de acuerdo con todo lo que haga y proponga el Gobierno. Además, ha recordado que su partido tiene unos acuerdos de investidura, que recoge unos compromisos y que el Ejecutivo "debe cumplimentar".

"Algunos participamos de la vida parlamentaria con más vocación de dar cobertura a este Gobierno y otros con menos. Mientras ese Gobierno pueda dar cierta estabilidad, sepa los márgenes en los que los demás puedan moverse, no solo estoy hablando de mi grupo, sino del resto que puedan darle apoyo también, la cosas puede funcionar y tener apoyos", ha manifestado.

En todo caso, se ha reafirmado en que la mayoría de la investidura era "la única posible, con lo difícil que pueda resultar". "Desde luego, no hay otra fórmula que sume los suficientes escaños en el Parlamento hoy en día para conformar un Gobierno y mantenerlo", ha reiterado.

También se ha referido al rey emérito, Juan Carlos I, que finalmente no volverá a España en Navidad, subrayar que el hecho de que Juan Carlos de Borbón se fuera a Abu Dabi "ya fue un escándalo per se, que continué también", y ha criticado, asimismo, la regularización en Hacienda antes de que se abriera un procedimiento por supuestas irregularidades, algo que "no resulta muy habitual con el resto de la ciudadanía".

A su juicio, estos hechos y "otras cosas más que se irán viendo, confirman una actitud" que se ha prolongado durante años. "Lo que está claro es que la Jefatura del Estado no es una institución transparente y que, tal como se ha interpretado hasta la fecha el texto constitucional, no cumple los estándares democráticos", ha afirmado.

Esteban ha puntualizado que "la inviolabilidad entendida como imposibilidad de llevar ante los tribunales a la Jefatura del Estado por actos particulares, no hechos en el ejercicio de su actividad pública, no tiene sentido ni parangón en estándares conocidos y cercanos".