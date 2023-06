Esteban (PNV) cree que tras alcanzar pactos con Vox el PP ya ha cruzado "el RubicÃ³n y pasado la vergÃ¼enza"

Considera que EH Bildu "aspira a sustituir al PNV, no a colaborar" con los jeltzales

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Aitor Esteban, ha asegurado que, tras haber alcanzado pactos con Vox, el Partido Popular ya ha cruzado "el Rubic√≥n y pasado la verg√ľenza".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido, entre otras cuestiones, a las pr√≥ximas elecciones del 23 de julio y a la pr√≥xima campa√Īa electoral.

Esteban, que ha considerado "muy preocupante" el ascenso de la ultraderecha en Europa, ha advertido que mientras en algunos pa√≠ses, como Alemania, "la derecha dice claramente que no le dar√° entrada en los gobiernos", en el Estado espa√Īol eso "se est√° normalizando" por parte del PP, cuesti√≥n que genera "preocupaci√≥n" en Europa.

Por otro lado, ha advertido que las pr√≥ximas elecciones generales "no es algo de dos", en alusi√≥n a PP y PSOE, ya que no son comicios presidenciales. Adem√°s, ha considerado que "no est√° todo dicho y son unas elecciones abiertas". "Hay una serie de encuestas que marcan una especie de foto en blanco y negro, no en color, de c√≥mo podr√≠a estar la situaci√≥n, pero queda mucho partido por delante", ha a√Īadido.

Asimismo, ha confiado en que "la propaganda bipolar" no acabe "machacando" al resto de formaciones políticas, aunque ha reconocido que "los partidos del Estado se suelen ver reforzados en este tipo de elecciones. Así, ha subrayado que hay "oportunidad para una presencia importante del PNV en el Congreso".

Respecto a los resultados jeltzales en las pasadas elecciones municipales y forales, Esteban ha recordado que el PNV fue en Euskadi "la primera fuerza con m√°s del 35% de los votos", aunque "es evidente que hubo una parte muy importante de nuestros votantes que se quedaron en casa". "Estas elecciones son distintas, el aviso est√° dado y la gente sabe distinguir los momentos", ha argumentado.

Seg√ļn ha sostenido, el primer objetivo jeltzale pasa por tener grupo propio en el Congreso de los Diputados porque eso "te da m√°s fuerza y presencia a la hora de defender tus posiciones".

"Queremos tener un grupo para defender los Derechos Humanos, la democracia y poner pie en pared contra algunos atropellos o vuelta atrás que se pretenda hacer. Queremos también hacer una defensa firme del bienestar de los vascos y en eso entra mucho la economía", ha expresado.

AUTOGOBIERNO

En este sentido, ha resaltado que el PNV seguir√° reclamando una mayor "agilidad en la gesti√≥n de los fondos" europeos, ya que "hay muchos proyectos vascos muy bien valorados por la Comisi√≥n Europea pero que siguen esperando". "Tambi√©n una defensa del Concierto Econ√≥mico y del autogobierno", ha a√Īadido.

Además, ha aseverado que el PNV no es "muleta de nadie" de tal modo que los votos jeltzales "deben servir" para que su programa electoral sea "escuchado" en la próxima legislatura.

Por otro lado, ha lamentado que tras sus pactos con Vox, "el PP ya ha pasado el Rubic√≥n, ha pasado la verg√ľenza y ha normalizado" a la formaci√≥n liderada por Santiago Abascal. Adem√°s, ha considerado que derogar la ley de Memoria Democr√°tica ser√≠a una "barbaridad".

Por √ļltimo, ha afirmado que EH Bildu "aspira a sustituir al PNV, no a colaborar" con los jeltzales, y ha acusado a la coalici√≥n soberanista de "enga√Īar a la ciudadan√≠a" cuando asegura que el PNV ha acordado con el PP para continuar en el poder en algunas instituciones vascas.