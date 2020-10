Esteban (PNV) dice ser "bastante optimista" con la aprobación de los PGE y ve "mimbres para formar una mayoría"

Cree que en los primeros meses de la legislatura vasca no se podrán ver acuerdos con una oposición "a la ofensiva y marcando el terreno"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha mostrado "bastante optimista" con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y cree que hay "mimbres para formar una mayoría".

En este sentido, afirma que el PNV no tiene que ponerse a negociar con PSOE y con Podemos, sino que tiene que negociar con la ministra de Hacienda y "la ministra supongo que me transmitirá el mensaje del Gobierno, no el del PSOE".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el representante jeltzale insiste asimismo en que la inhabilitación del presidente catalán Quim Torra por parte del Tribunal Supremo supone "una desproporción evidente" ya que "se resistió, pero quitó la pancarta a las diez o doce horas".

Tras considerar que se tienen que aprobar los Presupuestos Generales del Estado ya que "si no iríamos a elecciones" y no se contaría "las herramientas adecuadas en el momento de crisis que estamos", reconoce que el PNV prefiere que las Cuentas se aprueben con el bloque que facilitó la investidura, pero dice entender que "hay unas circunstancias de cada uno de esos posibles socios que pueden ser variables", por lo que "si no hay vía por ese camino podríamos explorar otras".

Asimismo, valora que se está produciendo diálogo con el Ejecutivo y por ello dice que no puede hacer "una queja rotunda y genérica del comportamiento del Gobierno".

Por otro lado, afirma hablar todas las semanas con gente de Podemos, "no con Pablo Iglesias, que también". "Que Pablo Iglesias llama a esta casa (Sabin Etxea), también. Y que se habla con él, también. Pero nos gusta ser un poquito efectivos. No vamos a estar haciéndole el juego ni a él ni a ningún otro en temas que no vayan a ninguna parte aunque no hay ninguna reticencia", añade.

No obstante, y cuestionado por su interlocución, recuerda que es el PSOE quien "tiene el Ministerio, es el mayoritario en el Gobierno y es el que más va a tener que decir en todo esto".

"No tenemos que ponernos a negociar con PSOE y con Podemos, tendremos que negociar con la ministra de Hacienda. Y la ministra supongo que me transmitirá el mensaje del Gobierno, no el del PSOE. No me voy a poner a negociar con uno y con otro e incluso hacerle la cama a uno viéndome con el otro. Sus problemas que los arreglen entre ellos y que me hagan un planteamiento. Y a partir de ese planteamiento, un único interlocutor", argumenta.

De este modo, dice ser "bastante optimista" con que haya finalmente Presupuestos ya que había algunos agentes políticos que "ni se planteaban participar en la discusión presupuestaria, y ahora lo hacen". "Mimbres para poder formar una mayoría parece que hay. Entrelazar esos mimbres es lo que hace falta y eso depende de la habilidad del Gobierno", indica.

Cuestionado por las relaciones entre PNV y EH Bildu afirma que la comunicación "nunca se ha interrumpido y seguimos hablando". En esta línea, cree que la coalición soberanista es "un agente político más, como hay muchos otros, y ya está".

En lo que respecta a la situación política de Euskadi, Esteban lamenta que la oposición ha sido "férrea y dura desde el primer día, a través de los sindicatos también". "A los dos días ya había convocada una huelga (de la enseñanza)", recuerda, al tiempo que confía en que las centrales sindicales "de este país empiecen a hacer sindicalismo".

Por último, cree que pueden producirse acuerdos con el resto de grupos, aunque en los primeros meses de la legislatura "no lo vamos a ver". "La oposición estará a la ofensiva y marcando el terreno", expresa.