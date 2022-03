Esteban (PNV) rechaza una rebaja generalizada de impuestos y pide que cualquier bajada tenga "una finalidad determinada"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha rechazado una rebaja generalizada de impuestos para encarar los precios energéticos y de la electricidad y ha apostado por que cualquier bajada tenga una "finalidad determinada y un horizonte temporal".

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido a la posibilidad de que el Ejecutivo central aplique medidas fiscales para contener los precios.

Tras señalar que desde el Gobierno central se ha trasladado al PNV algunas "pistas y líneas generales" al respecto, ha manifestado que el paquete de medidas que podría adoptar el Ejecutivo está "bastante a expensas" de los que se decida en la reunión del Consejo Europeo de la próxima semana.

En este sentido, ha reconocido que no cree que una bajada generalizada de impuestos sea una solución, aunque "se pueden examinar los peajes eléctricos, algunos impuestos en algunos tramos, pero con una finalidad determinada y con un horizonte temporal".

"Ante una bajada generalizada de impuestos la ciudadanía debe ser consciente de que hay servicios y responsabilidades vitales a los que hacer frente y que sin impuestos no se puede hacer", ha advertido, aunque ha reconocido que en algunos sectores habrá que "intervenir para que no colapsen y sigan funcionando".

Asimismo, ha incidido en que el Gobierno tiene un margen para actuar "más allá de las medidas" que puedan estar condicionadas por la regulación europea. Por otro lado, ha indicado que si no se adoptan medidas de "funcionamiento inmediato para todos" se corre el riesgo de que "cada país opte por tomar decisiones por cuenta propia saltándose la normativa europea".

Respeto a la propuesta de Podemos de establecer un impuesto extraordinario a las empresas eléctricas, Esteban ha apostado por pensar en las "consecuencias de cada medida".

"Es evidente que a todo el mundo ha llamado la atención que las empresas eléctricas hayan anunciado hace poco los beneficios que han tenido y lo primero que se le ocurre a alguno es imponer un impuesto. Igual esa no es la solución y se puede lograr una rebaja de la electricidad por otros medios", ha argumentado, para añadir que, "si Europa no da soluciones, el Gobierno tendrá que tomar medidas".

Cuestionado por un posible acercamiento entre PSOE y PP, Esteban ha considerado que es importante que las medidas que se adopten "reúnan una mayoría amplia", ya que así tendrán "más fuerza ante el resto de los socios europeos y menor contestación social".

"Para mí el PP sigue siendo una incógnita todavía. No conozco a Núñez Feijóo, no sé cómo va a actuar y sus destellos han sido contradictorios. Lo que hemos visto es que ha dado tres consejerías en Castilla y León a un partido que no es democrático", ha criticado, en referencia a Vox.

HUELGA DE TRANSPORTISTAS

Además, ha asegurado que la huelga en el transporte provoca un "colapso" al impedir también el acceso a los puertos y ha señalado que si la situación se prolonga puede generar "un cuello de botella para la economía".

Por último, se ha mostrado partidario de un "reforzamiento de la integración de los sistemas de defensa europeos" y ha considerado que puede afectar más a la estabilidad del Gobierno la situación interna de Podemos que la guerra de Ucrania.