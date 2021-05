Estela Grande achaca a su sobreexposición la ruptura de Diego Matamoros y Carla Barber

MADRID, 6 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida, y alejada completamente del foco mediático y de la polémica, Estela Grande ha reaparecido en el estreno en Madrid de la nueva película de Javier Cámara, 'El olvido que seremos' y se ha pronunciado por primera vez sobre la ruptura de su exmarido, Diego Matamoros, y Carla Barber, cuando estaban a punto de celebrar su primer aniversario como pareja.

Confesando que "no tenía ni idea y me he enterado por un compañero", la modelo asegura que "me da igual" su ruptura con la cirujana porque "hace mucho que no estoy con Diego". Muy sincera, señala que no le ha sorprendido porque "las rupturas al final están a la orden del día" y achaca a la sobreexposición de la pareja en redes sociales el motivo del fin de su amor: "Cada uno lleva su relación como quiere, pero exponerte tanto puede ser un hándicap".

Estela, que guarda un buen recuerdo de Diego año y medio después de su separación y a pesar de que todavía no haya firmado los papeles del divorcio, asegura que el hijo de Kiko Matamoros "es muy conquistador, conquista muy bien", pero "da igual que sea él u otra persona, el amor se acaba".

"Muy bien y muy tranquila", la modelo confiesa que se alejó de televisión "porque no estaba cómoda ni feliz del todo, y para qué voy a sufrir pudiendo alejarme y centrarme en proyectos de moda y redes sociales" y, muy cauta, prefiere no hablar de su relación con el futbolista Juanito Iglesias, que prefiere mantener en un discreto segundo plano. "Mi corazón está tranquilo que es lo importante, estoy bien, estoy contenta", señala, afirmando que prefiere no hablar de su pareja "que luego nos precipitamos" y admitiendo que su novio no quiere saber nada de este mundillo. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!