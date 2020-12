Estela Grande, avergonzada y arrepentida, pide perdón tras incumplir las medidas restrictivas del Covid

MADRID, 30 (CHANCE)

Estela Grande ha entonado el mea culpa. Y tras ser pillada, en compañía de su novio, Juan Antonio Iglesias, y de varios amigos saltándose las medidas restrictivas del Covid- 19 - la modelo incumplió el toque de queda, no llevó la mascarilla obligatoria, no respetó el distanciamiento social y compartió coche con otras seis personas - ha entrado en directo en "Ya es mediodía" para pedir perdón.

"Avergonzada" y, "muy arrepentida", Estela ha pedido perdón y ha asegurado que va a "asumir mi responsabilidad, mi error, porque es un error, y que no se va a volver a repetir bajo ningún concepto". "Estoy completamente avergonzada", confesaba visiblemente afectada.

Señalando que su intención no era "justificarse", Estela ha querido desmentir que las imágenes fueran tomadas a las 2.00 de la madrugada y, convencida, ha afirmado que fueron a las "00.30, lo que tardamos en pagar y salir del restaurante. Fue hace diez días, antes de Navidad, me bebí un par de copas de más y me equivoqué". Algo que los colaboradores del program presentado por Sonsoles Ónega le han recriminado, tras lo que la modelo ha vuelto a pedir perdón, asegurando que lo único que puede hacer es "aceptar mi error".

La ex mujer de Diego Matamoros, además, ha justificado que no cumpliese las medidas de distanciamiento social porque "estaba con amigos muy cercanos y por nuestras profesiones todos teníamos pruebas negativas hechas, y eso sumado a un par de copas me llevó a cometer el error". Algo que, consciente del complicado momento que estamos viviendo por la pandemia, no volverá a repetir.