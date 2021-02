Estela Grande celebra su cumpleaños soltera, aunque con su posible novio entre los invitados

Aunque la modelo asegura que no tiene pareja, apenas se separa del futbolista Juanito Iglesias

Mucho más alejada del foco mediático que hace años, Estela Grande ha celebrado su cumpleaños con una discreta fiesta de cumpleaños en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Con la compañía inmejorable de sus padres, su hermano y un amigo muy especial como es el futbolista Juan Iglesias, la ex de Diego Matamoros aseguró que no tiene pareja.

Aunque los rumores de una bonita relación entre ambos no han dejado de sucederse en los últimos meses, en esta ocasión la joven confirmó que está soltera, unas palabras difíciles de creer a juzgar por las imágenes en las que el futbolista del Getafe aparece como un miembro más de su familia en un día tan especial como es su cumpleaños. Reconociendo que la relación con su ex marido Diego Matamoros es mucho mejor de lo que esperaba, Estela le desea a él y a Carla Barber toda la felicidad del mundo.

- CHANCE: Felicidades.

- ESTELA: Muchas gracias.

- CH: En familia, con tus papis.

- ESTELA: En familia, con mis papis y mi hermano.

- CH: Tu chico también.

- ESTELA: No, amigos y amiga.

- CH: Creía que estaba tu chico.

- ESTELA: Nada, amigos y familia.

- CH: ¿Regalitos ha habido muchos?

- ESTELA: Muy bien, aquí me llevo algunos así que muy bien, muy contenta.

- CH: ¿Qué deseo pides?

- ESTELA: Pues pido quedarme como estoy, seguir tan afortunada como me siento con familia, amigos y trabajo, eso es lo que pido.

- CH: Profesionalmente muy bien, muy contenta con tus proyectos.

- ESTELA: Muy contenta, con Alba con Noe, muy bien, muy contenta, muy feliz.

- CH: ¿Ya más tranquila después de los acontecimientos por los que pediste perdón por saltarte las normas?

- ESTELA: Por eso no quiero que me retraséis mucho, queda media hora y me voy justo para llegar a casa.

- CH: Te sigue mucha gente y eso es importante.

- ESTELA: Eso es, es muy importante.

- CH: ¿Qué les decimos a tus seguidores?

- ESTELA: Que podemos cometer un error, fue menos de lo que se dijo, pero aun así hay que hacer un esfuerzo porque tenemos que salir de esta.

- CH: Tu ex marido, Diego Matamoros, cómo es la relación actualmente.

- ESTELA: Nada. La relación es mejor de lo que esperaba, está bien, muy bien, muy contenta así que feliz. Muy bien.

- CH: Se puede seguir cada uno con su vida.

- ESTELA: Eso es, siempre lo dicho, le deseo lo mejor y se lo desearé siempre, la verdad es que todo está muy bien, muy tranquilo y me alegro mucho por ello.

- CH: Ellos quieren ser papás, no sé si tú también.

- ESTELA: Ah pues no tenía ni idea, pero yo en un futuro también quiero ser mamá.

- CH: ¿Con tu chico todo bien?

- ESTELA: No tengo pareja.

- CH: Actualmente tu corazón libre.

- ESTELA: Yo estoy muy bien, muy feliz y muy tranquila, centrándome en mis proyectos profesionales y por ahora muy bien.

- CH: Nos alegramos que estés bien, con mucha salud, con los tuyos y abierta al amor siempre.

- ESTELA: Sí, lo estoy, hace un año te decía que no pero ahora te digo que sí, que muy bien.