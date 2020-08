Estela Grande confiesa qué le parecen los retoques que Carla Barber ha hecho a Kiko Matamoros

MADRID, 6 (CHANCE)

Demostrando que su corto matrimonio con Diego Matamoros está más que olvidado, Estela Grande vive feliz de su primer verano de soltera. La modelo ha disfrutado de una divertida cena con amigas por el centro de la capital y, aunque asegura no querer hablar ni de su ex marido ni de todo lo que rodea al mediático clan de los Matamoros, nos ha concedido unas jugosas declaraciones que dejan ver que todavía guarda rencor al que un día fue su marido.

- CHANCE: Hola*

- ESTELA: Nooo

- CH: Sí. Hola Estela, hace mucho que no te veíamos. ¿Qué tal todo?

- ESTELA: Bien muy bien gracias.

- CH: ¿Qué tal con el programa con las pijitanas?

- ESTELA: Muy bien, muy contenta. un proyecto muy bonito, que estoy disfrutando mucho con Alba y con Noe.

- CH: Tu exmarido tiene un proyecto de un reality con los Matamoros*

- ESTELA: Yo a diferencia de él, me alegro muchísimo y que le vaya genial. no te voy a decir nada más.

- CH: Es un detalle por tu parte*

- ESTELA:(Asiente)

- CH: Él últimamente está lanzando los dardos contra ti*

- ESTELA: Sabéis que en ese juego no entro y no me interesa.

- CH: ¿Qué te parece que haga un viaje a Bali cuando fue el sitio de vuestra luna de miel?

- ESTELA: La verdad que tiene razón porque es una tierra maravillosa y que la disfrute todo lo que quiera y todo lo que pueda.

- CH: Tu retoque estético último, si no me equivoco, ¿fueron los glúteos?

- ESTELA: Fue un tratamiento reafirmante. no me he puesto culo ni nada. cuidado el banco. Sabéis que soy muy natural y todo lo que me hago lo cuento en mi canal de mtmad. Sin ningún problema.

- CH: ¿Serías capaz de ponerte en manos de Carla Barber?

- ESTELA:(Ríe)

- CH: Se ha hablado mucho de los labios que puso a Kiko Matamoros*

- ESTELA: Me parece un tema tan bochornoso al final, que se hagan lo que quieran y que sean feliz. Yo lo soy.

- CH: ¿Estás bien?

- ESTELA: Sí.

- CH: ¿Enamorada?

- ESTELA: No, de momento nada.

- CH: ¿Con ganas de rehacer tu vida?

- ESTELA: Bueno yo estoy muy bien conmigo que es lo importante. por ahora estoy centrada en mí y en mi trabajo que es lo que me interesa.

- CH: ¿Sabes que Kiko está delicado?

- ESTELA: Ante todo está la salud de la gente, y espero que se recupere y que le vaya muy bien. Eso ante todo

- CH: ¿Con Marta López tienes relación?

- ESTELA: Tengo una relación muy cordial con ella y bien, ya está sin más. Con ella me llevo bien y ya está. Ante todo está la salud de la gente y que se recupere.

- CH: ¿Qué te parece que tu exmarido presuma tanto del amor que siente por Carla?

- ESTELA: Ya está. chicas vámonos. todo estupendo.

- CH: Que lo exponga todo en las redes*

- ESTELA: A mí me da igual, es su vida.

- CH: Te deseamos mucha suerte con tu programa*

- ESTELA: Es lo que mantiene super ilusionada así que estoy muy contenta con eso.

- CH: Porque los dardos te dan igual*

- ESTELA: Que se entretengan. es su vida, la mía no depende de esas cosas.

- CH: ¿Qué opinas de Carla como profesional?

- ESTELA: Nada. muchas gracias chicos.

