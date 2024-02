Estela Grande confiesa que no está en sus planes darse el 'Sí, quiero'

MADRID, 10 (CHANCE)

El pasado mes de noviembre, Estela Grande tuvo que ser intervenida para poder extraerle dos miomas uterinos. Una operación que fue todo un éxito y que se ha quedado en el olvido. Viviendo uno de sus mejores momentos personales, hemos hablado recientemente con la influencer y nos ha confesado sus planes con su chico, Juanito Iglesias.

Aunque está felizmente enamorada y acaban de estrenar su nidito de amor, la modelo nos aseguraba que aún no está en sus planes ser madre, además "no puedo todavía, tengo que esperar un poquito más todavía. Tampoco está en mis planes ahora mismo, pero te dicen de algo, no puedes hacerlo y te entra la angustia".

En cuanto a los miomas de los que fue intervenida, Estela nos comentó que "al final fue un poco susto, fue muy rápido, no me lo esperaba, me lo encontraron y de un día para otro empezaba a crecer muy rápido, en unos meses de revisión creció muy rápido y dijeron los médicos hay que quitarlo. Salí de la consulta con fecha de operación, fue un poco shock porque no te puedes quedar embarazada, tienes que tener una recuperación".

También le preguntamos por la muerte del perro de Diego Matamoros con el que ella también convivió, y nos desvelaba que "al final solamente los que tenemos perritos entendemos, yo conviví mucho tiempo con él. Yo le hice mi pequeño homenaje en mi casa de forma íntima, yo se lo hice. Viví años con él, a mí me dolió. Me dio mucha pena, pero bueno, me quedo tranquila porque le hice ese pequeño homenaje en mi intimidad".

Viviendo uno de sus mejores momentos personales, Estela nos dejaba claro que no habrá boda entre ellos: "No, boda pronto no. Yo ya estoy curada de espanto" ni si quiera, aunque se lo pida: "no lo va a hacer porque sabe que la respuesta es no".