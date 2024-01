Estela Grande se moja en la polémica de Carlo Costanzia

MADRID, 28 (CHANCE)

Desde hace dos semanas el nombre de Carlo Costanzia ha sonado con fuerza en nuestro país al conceder una entrevista en el programa '¡De viernes!' para hablar de los problemas que vivió durante su infancia, de salud mental y de las adicciones que tuvo en el pasado.

Sin embargo, su testimonio ha reavivado en los distintos platós de televisión la guerra abierta que tuvieron sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia, en el pasado. Esta semana hablábamos con Estela Grande, la que fuera pareja de Diego Matamoros, y la hemos preguntado por esta situación que afecta de lleno al primo de su ex.

Tras las palabras de Laura Matamoros defendiendo a su primo, Estela nos comentaba que "solo te puedo decir que reaccionan como reaccionaríamos cualquiera cuando vemos que algún familiar o personas que queremos, sufre, todos somos humanos, cuando ves sufrir a alguien que quieres, duele. Cómo no le va a doler".

Además, Estela nos aseguraba que la relación entre primos es muy importante: "Al final son primos, yo tengo primos que son como mis hermanos, nos hemos criado juntos, ellos más o menos son de la misma edad cuando tienes un primo tan cercano para mí mi primo no es mi primo, es mi hermano. Todo lo que le pase y sufra, ella lo sufrirá, como cualquier persona. Cualquiera lo haría",

Eso sí, le preguntábamos si cuando estuvo con Diego vivió algún encuentro entre este y su primo Carlo y nos aseguraba que "no, yo nunca lo viví. Es que ni lo viví ni lo voy a recordar y si lo viví tampoco te lo voy a contar. No lo viví".

La modelo sí que conoce a Carlo porque "hemos coincidido alguna vez y ya está, no tenemos ningún tipo de relación" y excusaba su situación porque "son chicos o niños que han empezado muy jóvenes a estar expuestos, con padres muy conocidos, tiene que ser muy complicado vivir su vida".

Feliz al lado de su pareja, Estela nos aseguraba que por el momento no hay planes de boda: "Llevo un anillo que me lo he comprado yo, me lo preguntan mucho por redes, pero no, cuando haya anillo yo os lo cuento, no os preocupéis".