Estela Grande nos habla de su próxima intervención quirúrgica

MADRID, 12 (CHANCE)

"Me ha bajado la regla y yo tengo reglas muy malas. Ya os contaré, porque me tienen que operar. Entre eso, y el día de lluvia y viento... estoy fatal" confesaba hace tan solo unos días Estela Grande en sus redes sociales, anunciando así que tiene que pasar por quirófano y alarmando a sus seguidores.

Hace unos días, podíamos hablar con ella y nos confesaba que tras hacer este anuncio en redes sociales, no ha recibido ningún mensaje por parte de su exmarido, Diego Matamoros, con el que no tiene relación desde que decidieron poner punto y final a su relación: "Pero es que tampoco lo espero, no pasa nada, de verdad, ningún problema".

En cuanto al papel que ha ocupado su pareja en todo esto, nos comentaba que "al final siempre ver a tu pareja que está mal, está preocupada y más por un tema de salud, pues obviamente le preocupa" y aseguraba que "me ha acompañado en todo y hemos estado en el camino juntos".

Estela cree que haber contado su problema en redes sociales ha ayudado a gente y también a ella: "por un lado contarlo al final ayuda a modo de terapia y por otro lado también quería contarlo para compartirlo con mis seguidoras y darle la voz a la importancia que tiene hacernos esos chequeos rutinarios, ir al ginecólogo, que nos hagan chequeos mirarnos las mamas, las axilas, tocarnos todo eso es súper importante y al final dar voz, mucha gente se cree que somos de otro mundo".

Con ganas de ser mamá en el futuro, la influencer no puede pensar en eso ahora: "Ahora sí, nunca lo he tenido, pero ahora sí. Me recupero de esto y luego ya hablamos" y nos asegura que "me han mandado un montón de mensajes y un montón de gente me ha contado su experiencia, voy a tener una cesárea, no es para tener un bebé, pero bueno, ya vendrá".

Sobre el apoyo de su gran amiga Alba Carrillo, Estela nos comentaba que "Alba es mi hermana mayor, siempre lo digo, es mi hermana mayor y me ha guiado en un momento de oscuridad, me ha ayudado, es maravillosa" porque han sabido mantener su amistad: "Tenemos una relación buenísima, pasamos un montón de tiempo juntas, es genial".