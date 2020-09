Estela Grande le pide a Diego Matamoros que firme el divorcio "lo más rápido posible"

MADRID, 13 (CHANCE)

Aunque lleva algún tiempo desaparecida, Estela Grande está viviendo uno de sus mejores momentos personales. Y es que al menos el contenido que sube a sus redes sociales reflejan la felicidad que siente en la actualidad. Además, la exconcursante de Gran Hermano sigue en su línea conciliadora con Diego Matamoros, que se muestra cada vez más enamorado de su novia, Carla Barber.

"Me alegro muchísimo, si él está feliz yo me alegro muchísimo de verdad" han sido las palabras que nos ha dicho Estela cuando le hemos preguntado por la exposición mediática que, tanto Diego como Carla, hacen de su amor por las redes sociales.

La modelo acudió al desfile de Custo Barcelona al que asistió como invitada y allí habló con todo detalle de cómo se encuentra su corazón en estos momentos. La exconcursante asegura que no tiene ningún tipo de relación con su exmarido: "No tenemos ningún contacto", desea que Diego firme el divorcio: "Lo más rápido posible" ya que en su matrimonio: "Puse unas expectativas muy altas en mi vida con él, imagino que él conmigo igual. No ha salido, no pasa nada, pero que por ello no me voy a hundir en la miseria del amor, prefiero pensar que llegarán otras cosas".

La expareja de Diego Matamoros asegura que está abierta al amor: "Claro que estoy abierta al amor, al final soy muy joven y cerrarme en banda a amargarme o a pensar 'he fracasado de por vida en el amor' pues tampoco quiero pensar eso". Con toda la delicadeza, Estela Grande le ha deseado a Kiko Matamoros que tenga una buena recuperación: "Le deseo una pronta recuperación".