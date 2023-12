Ester Expósito arrasa con su explosivo y sensual look en clave 'Matrix' en los Premios GQ Men of the Year

MADRID, 1 (CHANCE)

Un año más, la conocida revista GQ ha reunido en Madrid a un buen número de celebrities en su entrega de los Premios Men of the Year. Personalidades del mundo de la moda, la música, el deporte o el cine, como Ester Expósito, Rosanna Zanetti o María León, que han cumplido con el dress code "modern red carpet", dejándonos sin palabras con looks tan cañeros como arriesgados.

En una noche con claro sabor masculino en la que fueron premiados C.Tangana, Fernando Alonso, El Rubius o Jenni Hermoso entre otros, y en la que el amigo 'especial' de Victoria Federica, Álex Recort, dio el salto definitivo al mundo de la fama posando en su primer photocall, la moda volvió a tener un papel protagonista. ¡Todos los looks!

Ester Expósito. La actriz arrasó con un impactante y explosivo total look negro con falda larga de gasa transparente que dejaba a la vista su ropa interior -y su espectacular anatomía-, cazadora de cuero entallada con un corsé y gafas de sol en el mismo color. Un estilismo en clave 'Matrix' que provocó más de un cortocircuito a su paso por la alfombra roja.

Rosanna Zanetti. Sin David Bisbal, la venezolana ha apostado por un estilismo cañero y moderno, con pantalón de cuero negro con bajo oversize arrugado y top metalizado con cuello halter y la espalda completamente al descubierto.

Thibaut Courtois y Mishel Gerzig. El portero del Real Madrid -que se recupera de una grave lesión- y su mujer derrocharon amor y se convirtieron en una de las parejas de la noche. La modelo israelí dio un punto masculino a su look, como muchas de las invitadas, con traje negro y chaleco plateado con su ropa interior asomando por su escote.

Marta Díaz. La influencer ha lucido un atrevido y ajustadísimo vestido negro de manga larga con elegantes detalles cut out y abertura infinita en la falda, que ha combinado con sandalias negras con tiras en el empeine.

María León. Impactados nos hemos quedado al ver su look más sexy hasta la fecha. un vestido completamente transparente que le jugó una mala pasada, puesto que al posar se movió el top que llevaba a modo de sujetador dejando a la vista uno de sus pechos.

Astrid Klisans y Carlos Baute. La mujer del cantante venezolano ha sido de las pocas que ha apostado por vestido, con un original diseño metalizado de flecos en dorados negros y plateados, con profundo escote en uve y abertura en la falda.

Adriana Abenia. La periodista ha sacado su look más sofisticado con un dos piezas de tercopielo azul marino con hilos de plata, prescindiendo de top o camisa por debajo de la blazer para mostrar un sujetador de lentejuelas plateadas que es puro glam.

Bárbara Lennie. Guapísima, la actriz ha derrochado elegancia con un diseño rojo de manga larga con cuello alto, hombros abullonados, abertura en la falda, detalle cut out y broche joya en el abdomen.

Cristina Castaño. La actriz ha acaparado todas las miradas con diseño de lurex en dos tonos de violeta, con escote halter, abertura en el abdomen y detalles de argollas frontales. Cuanto menos original.

Paula Willems. La pareja de Quim Gutiérrez fue de las pocas que apostó por el corto con un impecable minivestido vestido palabra de honor con escote corazón y maxi lazo a la cadera en rosa pálido.

Nona Sobo. En la misma línea que Ester Expósito, la protagonista de 'Entrevías' ha derrochado sensualidad con un diseño de gasa transparente con corsé tipo bustier y una llamativa cola.

Macarena Gómez. La actriz ha vuelto a destacar por su originalidad con un amplio vestido demanga corta tricolor en blanco, negro y rosa, con rayas horizontales y detalles tipo escama plateadas en el bajo.