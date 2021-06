Ester Expósito se convierte, con un espectacular 'red look', en la mejor vestida del Festival de Málaga

MADRID, 10 (CHANCE)

El Festival de Málaga se ha convertido en la última semana en el epicentro de la industria cinematográfica de nuestro país pero, además de cine, estamos viendo moda. Mucha moda. Y es que nuestras celebrities se han puesto sus mejores galas para pisar fuerte en su regreso a la alfombra roja y, hasta el momento, Paz Vega, Silvia Abascal o Toni Acosta, por poner solo algunos ejemplos, nos han dejado elegantes looks para el recuerdo.

Y si hablamos de moda, imposible no hablar de Ester Expósito, que con su presencia este miércoles en Málaga se ha convertido en la mejor vestida del Festival. Espectacular, la joven actriz ha impactado con un 'total look red' con el que ha acaparado todas las miradas (y provocado más de una subida de tensión).

Un dos piezas de Oscar de la Renta en rojo vibrante, con falda larga de vuelo con aplicaciones florales recortadas y un crop top palabra de honor a juego, con estratégicas aberturas a la altura del pecho, definido por un detalle a modo de corazón. Como complementos, unas altísimas sandalias también en rojo, y espectaculares joyas de Bvlgari, firma de la que es embajadora. Con su rubia melena suelta, Ester ha dado todo el protagonismo de su look a sus labios, en rojo como no podía ser de otra manera. La viva imagen de la sofisticación.

Esta espectacular aparición de la protatgonista de 'Élite' en Málaga ha coincidido con sus primeras declaraciones tras su ruptura con Alejandro Speitzer, con quien mantenía una relación desde finales de 2019 y con quien finalizó su noviazgo recientemente.

Cansada de los rumores que apuntan a que habría acabado su relación con Alejandro porque el actor era un 'mantenido', un 'vago' y un 'prepotente' - una información publicada por un medio mexicano, 'TvNotas - Ester ha roto su silencio para salir en defensa de su exnovio.

"Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él. Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro", ha publicado la actriz en sus redes sociales, confesando que el mexicano es "una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida".

"Sólo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente, de que sea mi pareja o no", ha concluido Ester, demostrando el cariño que sigue teniendo por Alejandro a pesar de que su relación no haya funcionado, y dejando claro que no va a permitir que se mienta sobre los motivos de su ruptura y el cáracter del intérprete.