Ester Expósito zanja los rumores de mala relación con sus fans por la polémica en México

MADRID, 17 (CHANCE)

Ester Expósito se ha convertido en una de las grandes actrices que prometen una larga carrera entre las cámaras de nuestro país. Lo cierto es que desde que la vimos en Élite, no hemos dejado de seguir su rastro. Una joven con muchos seguidores que tiene un maravilloso ejército de fans que la apoyan y la animan en todos los momentos de su vida.

Hace poco estuvo en México y protagonizó una polémica con esto fans que la esperaban y es que al parecer, a la actriz no le gustó nada cómo se estaban comportando y decidió taparse la cara cuando les vio. Hemos hablado con la actriz y nos confiesa que: "No ha habido ningún problema, en México no hubo problemas, solo una aglomeración de 20 personas infringiendo las normas de la distancia de seguridad conmigo y entre ellos, pero yo con mis fans... siempre tengo un momento para ellos".

Aunque ahora mismo se encuentra en un momento muy bueno de su vida, Ester también reconoce que lo ha pasado mal durante el confinamiento por culpa de la ansiedad: "En el confinamiento estuve en Madrid, con mis padres, les adoro y por ese lado fue un poco más fácil, pero sí que tuve mucha ansiedad. De por sí soy una persona que convivo con la ansiedad, independientemente de mi profesión, esto ha sido desde adolescente. Imagínate en el confinamiento, como a mucha gente se me dispararon los nervios y la ansiedad, lo pasé un poco mal, bastante mal, también fue un momento de introspección que me ayudó para otras cosas".

Y es que la actriz ha querido dejar claro que aunque haya pasado por esos momentos de ansiedad, "soy consciente de que soy muy afortunada, todavía no he perdido a ningún ser querido a causa de esta pandemia y de tener a los que quiero cerca".

Aunque sabe que puede ayudar a mucha gente contando su experiencia con la ansiedad, Ester no puede dejar de lado que es una privilegiada: "Me parece bien, pero también creo que es injusto que nos estemos quejando. Una cosa es que te pregunten por la ansiedad y digo la verdad, no voy a fingir que mi vida es perfecta. No lo es, pero sí estar todo el rato hablando de eso, creo que también puede ser doloroso para otras personas porque dentro de todo soy muy afortunada de poder estar viviendo de lo que más quiero, hay muchísimas personas que darían lo que fuera por poder vivir de la interpretación y no pueden".

Locamente enamorada de Alejandro Speitzer, le preguntamos por cómo está su situación sentimental con él y la actriz quiere mantener su vida privada en un segundo plano: "Eso me lo guardo para mí, muy feliz y la más afortunada".