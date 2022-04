Esther Cañadas se reencuentra con las pasarelas

MADRID, 23 (CHANCE)

Esther Cañadas vuelve a las pasarelas y lo cierto es que es toda una inyección de felicidad para ella, se reencuentra con su pasado de la mejor manera. Nosotros hemos podido hablar con ella y nos ha confesado que: "Sí, la verdad es que estoy muy feliz en mi vida en general, y obviamente volver a desfilar y desfilar en España siempre te da una felicidad extra, digamos. Es un orgullo y estoy muy contenta".

La modelo ha desfilado para Pronovias y nos ha explicado que no sé imagina alejándose de este mundo, ya que siempre ha estado muy ligada: "Bueno, yo creo que la vida es una sorpresa. Nunca sabes muy bien dónde te va a llevar o dónde vas a ir tú en la vida, no dónde la vas a dirigir, así que tampoco lo planeo mucho. Yo vivo más el día a día, disfruto de lo que estoy haciendo, que lo estoy disfrutando muchísimo, estoy muy feliz y pues hoy va a ser un día espectacular porque Pronovias ha montado después de tanto tiempo sin hacer ningún evento, después de tres años nos han montado un desfile y un evento maravilloso y hoy toca disfrutar, el día de hoy".

Esther Cañadas nos ha confesado que su hija todavía no la ha visto desfilar en vivo y cuando le preguntan si le gustaría que su hija siga su mismo camino, la modelo asegura que solo quiere que su hija sea feliz: "A mí me gustaría que haga lo que quiera hacer, que le haga feliz".

Sobre su rutina para mantenerse en forma con el paso de los años Esther nos ha comentado que: "Bueno, yo creo que en general soy una persona que me gusta, siempre me ha gustado el deporte y siempre me gusta hacer, pero claro, también tienes que compaginar con la vida que llevamos este mes, por ejemplo, que he viajado mucho que he estado en Nueva York y he estado en Miami y he estado en más sitios, pues se te complica un poquito entonces mantener la rutina, no, pero yo creo que la clave es cuando no puedes intentar cuidarte dentro de las posibilidades que tienes sin agobiarte tampoco. Y luego cuando puedes ponerte un poquito más estricto en lo que comes y hacer deporte y todo. Pero igualmente a mí me encanta comer y ya te digo, no puedo hacer dieta estricta, hago como combinación un poquito de todo".