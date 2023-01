Esther Doña acude al cumpleaños de Tamara Gorro y se deshace en halagos hablando de ella

MADRID, 22 (CHANCE)

Esther Doña acudía este sábado a la gran fiesta de cumpleaños que Tamara Gorro había organizado con una sonrisa en su rostro, no cabe duda de que ha encajado perfectamente en esta nueva faceta como colaboradora de televisión y que goza de una buena relación con todos sus compañeros. Además, tras su ruptura sentimental con Santiago Pedraz, su trabajo en televisión le ha servido para mostrar su mejor cara y, además, despejar muchas incógnitas.

La colaboradora llegaba al cumpleaños y nos aseguraba que Tamara "es como la típica mujer vitamina, como que te llena ella, habiendo pasado todo en estos momentos es adorable, empática, siempre tiene muestras de cariño" y no dudaba en mandarle un consejo públicamente: "que adelante, con mucha fuerza que ella la tiene, la pobre, así estamos, que es un año que estamos todas igual en esta situación".

Esther también nos comentaba que está "encantada", disfrutando de su soltería, de hecho "no quiero que cupido se acuerde de mí" ya que "estoy pasando una etapa muy buena, estupenda, estoy disfrutando con amigos, saliendo, viajando, sin dar explicaciones, o sea que disfrutando esta etapa".

Tan pletórica está Esther que lo único que pide en su vida es "mucho trabajo, mucho éxito en nuestro programa como estamos teniendo, salud y poco más"... y en cuanto a los proyectos laborales, sigue teniendo en mente hacer ese documental de su vida: "la vedad que sí sigue en mente pero espero a largo plazo, quizás".

Por último, Esther también se ha declarado fan de la pareja que forman Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "bien, siempre me he pronunciado sobre eso, a Tamara se le veía súper feliz con Íñigo". Aprovecha además nuestras cámaras para enviarle un consejo: "que sea feliz, que disfrute el momento" y deja claro que "me alegro muchísimo" por la boda ya que "es algo que le hace muchísima ilusión y me alegro".