Esther Doña aparece en 'Y ahora Sonsoles' 24 horas antes de su entrevista más esperada

MADRID, 2 (CHANCE)

Al más puro estilo del Rey Felipe VI en el discurso de Navidad, así ha aparecido Esther Doña en el programa de 'Y ahora Sonsoles' un día antes de acudir a plató para dar una entrevista y hablar abiertamente sobre su ruptura sentimental con Santiago Pedraz después de anunciar su compromiso matrimonial en la revista ¡HOLA!

Esther aparecía esta tarde, a través de una videollamada, sentada en la terraza de su casa y con una fotografía de fondo en la que aparece Carlos Falcó junto a ella. Mientras cogía a su perrita Cloe, la protagonista aseguraba que en el día de mañana aparecerá en pantalla con ella porque "es feliz con una cámara".

"La verdad estoy con sentimientos encontrados, estoy deseando ir al programa, estar ahí con vosotros, estoy emocionada" desvelaba Esther y aseguraba que iba a hablar de todo lo que ha vivido con él, aunque se reservará algunos detalles: "siempre hay cositas que uno se tiene que reservar, voy a contar mis sentimientos y como yo lo he vivido, creo que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas".

Esther ha dejado claro que se ha dado cuenta que no es la primera persona con la que rompen a través de un mensaje: "Yo pienso que soy la única persona a la que le ha ocurrido esto, pero es más frecuente de lo que yo imaginaba" y eso precisamente es de lo que tiene que hablar en su entrevista más esperada.

En cuanto a la fotografía de fondo con Carlos Falcó, Esther recibía una broma por parte de Sonsoles y ella le explicaba que no había puesto ninguna de Santiago porque "no tengo fotos del juez Pedraz, no las he tenido nunca en casa, no sé porqué pero nunca existieron fotos del juez en casa" y es que a esa foto con el Marqués de Griñón le guarda un bonito recuerdo: "Esta foto con Carlos me encanta, nos representa a los dos, estamos con una copa de vino, con nuestros perros".