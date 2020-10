Esther Doña, discreta, quita hierro a su nula relación con Tamara Falcó

MADRID, 6 (CHANCE)

Después de desvelar en "La Mañana" de TVE - programa en el que colabora desde hace un mes - que su relación con los hijos de su marido, Carlos Falcó, no es fluida, Esther Doña ha decidido volver a la discreta postura que siempre ha mantenido al respecto de la familia del Marqués de Griñón.

La malagueña, que no dudó en confesar por la mañana que Tamara Falcó todavía no la había llamado para darle el pésame por la muerte de su marido - seis meses después de su fallecimiento por Coronavirus - y que ni siquiera la había avisado del homenaje que había preparado para el Marqués de Griñón y que finalmente fue pospuesto por las restricciones que impone la pandemia del Covid, prefirió dar la callada por respuesta tan sólo unas horas después.

Así, sorprendida por el interés mediático tras sus declaraciones confesando su nula relación con Tamara Falcó, Esther Doña ha preferido no hablar nuevamente de la socialité con un "ya lo he dicho en televisión". La malagueña, que asegura que se encuentra "bien", confiesa que "no sé" si en algún momento la hija de Isabel Preysler se pondrá en contacto con ella. Eso sí, afirma, aunque no muy convencida, que le parece "muy bien" que Tamara haya solicitado el Marquesado de Griñón oficialmente. Sin embargo, no se pronuncia sobre el desaire de los hijos del que fue su marido, no avisándola para el funeral que estaba previsto para el pasado lunes y que finalmente se ha aplazado por el Covid.