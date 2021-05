Esther Doña disfruta de una tarde de toros

MADRID, 30 (CHANCE)

Esther Doña está viviendo un momento muy especial después del fallecimiento del Marqués de Griñón el año pasado a causa de la Covid. Ahora se muestra sonriente, feliz y animada ante la vida, de hecho hace unos días la veíamos con su nuevo amigo, Juan Garcés, compartiendo confidencias y ratos que, seguro, se le han quedado grabados en la memoria.

Este sábado la hemos visto acudir a la corrida de toros que se celebró en la plaza de Navalcarnero y lo hacía de manera solitaria. Como bien sabemos, es una gran aficionada al mundo de la tauromaquia, gusto que compartía con Carlos Falcó, y no quería perderse las faenas de Gonzalo Caballero y Enrique Ponce.

"Amigo especial no, siempre con amigos" nos confesaba cuando le preguntábamos por su amistad más reciente con la que ha sido fotografiada en muchas ocasiones durante estos meses. Siempre con una sonrisa en su rostro, Esther Doña nos confesaba que: "Estoy bien" y ¡atención! porque asegura que es difícil enamorarse de nuevo: "Me encantaría, pero Carlos dejó el listón muy alto, es difícil".

Esther ha querido defender públicamente a Tamara Falcó e Íñigo Onieva y no ha dudado en hacer un alegato mirando a cámara: "Es un acoso que no tiene sentido, me pongo en el lugar de ellos y no me gustaría. Les deseo toda la felicidad".