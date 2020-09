Esther Doña y su emotiva declaración de amor al Marqués de Griñón el día de su aniversario de boda

MADRID, 22 (CHANCE)

Si el Coronavirus no se hubiese llevado a Carlos Falcó hace ahora seis meses, hoy, 22 de septiembre, el Marqués de Griñón celebraría junto a Esther Doña su tercer aniversario de boda. La pareja, muy enamorada, luchó por su relación contra viento y marea, sellando su unión en un enlace por todo lo alto celebrado en el Palacio el Rincón y marcado por la ausencia de los hijos del empresario, no conformes con la relación que su padre mantenía con la modelo malagueña.

Tres años después de su romántica boda, Esther ha querido echar la vista atrás para recordar el que fue uno de los días más especiales de su vida y ha dedicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram al que fue su gran amor, Carlos Falcó: "Mi amor, tal día como hoy hace 3 años, celebrábamos junto a nuestros seres queridos el día más importante de nuestra vida. Te querré por siempre".

Además de confesar, emocionada el día de su aniversario de boda, que siempré querrá al que fue su marido, Esther ha compartido algunas fotografías inéditas de su enlace, en las que podemos ver lo enamorados que estaban ella y el Marques de Griñón. Un amor que se rompió demasiado pronto a causa de la inesperada muerte de Carlos Falcó el pasado 20 de marzo tras contraer el Covid.

Poco a poco, y cuando ha pasado medio año del fallecimiento de su gran amor, Esther recupera poco a poco las ganas de vivir y ha comenzado a colaborar en "La mañana de la 1", donde semanalmente demuestra sus dotes para la comunicación con una sección propia en la que la vemos de lo más cómoda.

Después de haber abandonado la que fue su residencia junto a Carlos Falcó, el Palacio El Rincón, Doña no mantiene relación con los hijos del Marqués, como ha confirmado recientemente la propia Tamara en un evento publicitario. Muy llamativa su ausencia en el funeral del marido de Xandra Falcó, Jaime Carvajal Hoyos, la malagueña aseguró sin embargo que había dado el pésame a la hija mayor de su marido y que había preferido no acudir al velatorio para no acaparar un protagonismo que no quería.