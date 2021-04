Esther Doña, feliz por las buenas noticias de la familia Falcó

MADRID, 21 (CHANCE)

Aunque Esther Doña no pasa por su mejor momento personal debido al triste fallecimiento de su marido Carlos Falcó, la viuda del Marqués de Griñón se sigue alegrando por las buenas noticias que acontecen a la familia.En esta ocasión Esther acudió a un exclusivo restaurante de madrid en el que compartió comida con un par de amigos con los que se mostró de lo más cercana y tranquila retomando poco a poco su rutina. Alejada de los constantes rumores sobre la mala relación que mantiene con los hijos del que fuera su marido, Esther matiza: "Está todo muy bien". Con estas palabras la viuda pretende alejar cualquier tipo de especulación sobre su vida más personal en la que prefiere no ahondar.Si hace tan solo unos dás veíamos a la propia Esther compartir con sus seguidores de Instagram unas fotografías en las que aparecía muy feliz en el palacio 'El Rincón' en el que vivió junto a su marido, en esta ocasión Esther reconocía muy nostálgica: "Es estar como en casa".Aunque su relación con la familia del Marqués de Griñón es prácticamente inexistente, Esther hizo gala de su lado más educado alegrándose por las buenas noticias como es la próxima boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó: "Fenomenal, son encantadores. Me parece fantástico".