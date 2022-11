Esther Doña hace balance de su relación con Santiago Pedraz. ¿Borraría el año de amor que vivió con el juez?

MADRID, 15 (CHANCE)

Demostrando que ha pasado página tras su polémica ruptura con Santiago Pedraz el pasado mes de agosto, justo después de anunciar su compromiso matrimonial, Esther Doña es una mujer nueva; y después de su fichaje como nueva colaboradora del programa que Sonsoles Ónega presenta en Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', la viuda del Marqués de Griñón ha retomado su vida social asistiendo, con la mejor de sus sonrisas, a la entrega de los Premios Woman en el Casino de Madrid.

Una noche muy especial en la que la modelo deslumbró con un diseño asimétrico de lentejuelas negras de Alejandro de Miguel - que ya le vimos a Ana Obregón el año pasado - y en la que, a corazón abierto, ha hecho balance de su regreso a la vida pública tras el mazazo que supuso que el juez la dejase por mensaje después de comprometerse sin darle ningún tipo de explicación.

Un tema del que ha hablado en su estreno en 'Y ahora Sonsoles' - admitiendo que Pedraz la decepcionó y confesando que su ruptura le dolió más que la muerte de Carlos Falcó - y del que ahora confiesa estar "muy repuesta". "No quiero entrar en lo que se ha dicho porque no le quiero dar más coba. Tengo 100.000 planes, estoy soltera pero no sola. Ha habido muchas cosas duras pero ahora estoy bien" asegura.

Sin embargo, y a pesar de lo duros que han sido los últimos tres meses, Esther reconoce que "no borraría" a Santiago de su vida porque "ha habido cosas muy bonitas. He sufrido mucho, ha habido momentos muy duros pero también fantásticos, no tengo porque borrar a alguien que ha estado en mi vida".

"Estoy feliz y por el momento estoy disfrutando de este momento y no tengo ganas para nada de enamorarme" confiesa, cerrando la puerta a volver a enamorarse y con el recuerdo del Marqués de Griñón más presente que nunca: "Le voy a querer siempre". "A Tamara Falcó la quiero mucho, a todos los hijos de Carlos" explica.