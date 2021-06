Esther Doña y los hijos de Carlos Falcó se encuentran de nuevo en su misa funeral

MADRID, 28 (CHANCE)

Después de más de un año de su fallecimiento debido a la Covid-19, familiares y amigos de Carlos Falcó pueden por fin acudir a su misa funeral para rendirle homenaje como les hubiese gustado si no hubiese sido por las medidas de distanciamiento social impuestas por las autoridades sanitarias. Como no podía ser de otra forma sus hijos Manuel, Xandra, Tamara, Duarte y Aldara no quisieron faltar en la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid donde tuvo lugar la misa en la que también pudimos ver a su viuda, Esther Doña.Aunque la relación entre la que fuera mujer del Marqués de Griñón y sus hijos no es del todo buena, lo cierto es que todos han sabido aparcar sus diferencias para rendirle un sentido homenaje con sus seres más queridos.Todos de riguroso negro y recordado la figura del que fuera Marqués de Griñón con un gran cariño hacia él, también muchos amigos de la familia se dieron cita en la Basílica para acomapañar a la familia en el homenaje que tanto necesitaban desde su fallecimiento. Entre los rostros conocidos que ses dejaron ver a la entrada pudimos ver a Carolina Herrera, Carmen Lomana, Fernando Martínez de Irujo o la infanta Elena que mantiene una maravillosa relación de amistad con toda la familia desde hace años."Un día muy especial, ha pasado mucho tiempo, pero hemos considerado que ahora era el momento, estamos todos vacunados y había que hacerle un funeral, lo merecía" comentaba su hija Xandra en su llegada a la Basílica junto a su hija. Por su parte Manuel confirmaba que iban a acudir a la cita sus cinco hios y su viuda: "Sí, aquí estaremos".Como no podía ser de otra forma, Tamara Falcó contó con el apoyo incondicional de su pareja Íñigo Onieva que prefirió no acaparar la atención a su llegada acompañando a su también amigo Álvaro Falcó en vez de a su chica.