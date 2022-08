Esther Doña y el juez Santiago Pedraz anuncian su boda un año después de iniciar su relación

La pareja protagoniza la portada de la revista ¡Hola! anunciando su compromiso matrimonial un año después de iniciar su relación

MADRID, 24 (CHANCE)

Inseparables desde que comenzaron su historia de amor hace un año, Esther Doña y Santiago Pedraz nos sorprenden este miércoles con la mejor de las noticias: ¡Se casan! La pareja, enamoradísima, ha elegido las páginas de la revista ¡Hola! para anunciar su compromiso matrimonial y desvelar los primeros detalles del que promete convertirse en uno de los enlaces del año.

Una boda que, como adelantan, les gustaría que tuviese lugar a principios de verano de 2023 y que tendrá lugar en Madrid aunque, como confiesa ilusionadísima la todavía marquesa viuda de Griñón, está todo tan reciente que todavía no han comenzado con los preparativos.

Reconociendo que no se lo esperaba para nada, Esther revela que la petición de mano tuvo lugar hace unos días en Menorca, durante unas vacaciones con amigos. Pedraz la sorprendió con una romántica carta en la que le confesaba sus sentimientos y con un impresionante anillo de diamantes y zafiros azules y, tras el shock inicial, la malagueña le dio un 'sí' que todavía se emociona al recordar.

Sin duda, el broche de oro a una relación que ha ido a toda velocidad, ya que fue en verano de 2021 cuando Esther, que se quedó viuda de Carlos Falcó en marzo de 2020 - al inicio de la pandemia - comenzó un idilio por el que pocos apostaban con el famoso juez. Sin embargo, el tiempo les ha dado la razón y ahora, un año después, anuncian sus planes de boda.

"El tiempo es relativo en el amor y si encuentras a la persona que te hace feliz has de ir a por todas" apunta la malagueña, que también reconoce aunque lo más importante para ella es la familia, por el momento no se plantea la maternidad porque, aunque tampoco es algo que descarte de pleno, por el momento quiere disfrutar al máximo de Santiago, en quien ha encontrado a su gran amor cuando pensaba que ya no volvería a enamorarse.