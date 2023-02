Esther Doña reacciona a la nueva ilusión de Santiago Pedraz

MADRID, 15 (CHANCE)

Esta mañana nos hemos despertado con una noticia en exclusiva de la revista Semana que afecta de lleno a Esther Doña: su expareja, Santiago Pedraz, ha encontrado de nuevo el amor. El magistrado ha sido fotografiado con una abogada de manera cariñosa por las calles de Madrid y, sin esperar mucho, la viuda de Carlos Falcó se ha pronunciado al respecto esta tarde en 'Y ahora Sonsoles'.

Esther ha comenzado confirmando que conoce a la mujer que aparece al lado de su expareja: "ellos se reúnen siempre en un sitio en Almagro y sí que a veces he coincidido con esta señora", pero nunca notó que hubiera química entre ellos porque durante "el tiempo que ha estado conmigo en ningún momento he sentido que tuviese intenciones con una tercera o que estuviese fabulando algo, menos en el último mes".

Sin embargo, Esther sí que ha desvelado que "en los muchos de los viajes que hacíamos" en el último mes "se hacía las fotos él solo y yo le decía 'vamos a hacernos la foto juntos'", lo que le llegó pensar que ocurría algo. De hecho, "una de las veces que me enfadé fue porque nos hicimos un selfie" y el juez decidió recortarla, para salir él solo, porque "no salía bien".

"Esta portada la tendrá enmarcada en su casa, como todas" aseguraba Esther provocando la risa de todos los colaboradores, que no se esperaban la respuesta. Y que "él está muy pendiente de todo lo que sale de él" confesaba la tertuliana. Además, ha explicado que "no creo que tenga un prototipo de mujer, han pasado muchas por su vida" y ha asegurado que no ve futuro porque "ninguna señora tiene futuro con él".

Por último, Esther ha hecho referencia a las conversaciones que mantendrá con esta nueva ilusión: "le irá contando lo mismo que me contaba a mí de las anteriores" y ha dejado claro que "no" está abierta al amor porque "estoy dedicándome a mí, dejándome querer" "me sienta bien la soltería" y por lo tanto, de momento no la veremos a ella en una portada de revista.