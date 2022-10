Esther Doña sale al paso de las imágenes de Santiago Pedraz con otra mujer: "Todo se va poniendo en su sitio"

MADRID, 11 (CHANCE)

Alejado del foco mediático desde su polémica ruptura con Esther Doña el pasado mes de agosto - justo después de anunciar su compromiso matrimonial vía exclusiva - Santiago Pedraz reaparecía públicamente hace tan solo unos días acompañado por una atractiva rubia en una fiesta celebrada en la capital.

Una arquitecta llamada Eva León que el juez definía como una "amiga suya de toda la vida", pero con la que se mostró de lo más cómplice durante toda la noche, y con la que abandonaba la velada sin pronunciarse sobre los motivos que le llevaron a romper fulminantemente su relación con la viuda de Carlos Falcó.

Una comentadísima reaparición en muy buena compañía sobre la que ahora se pronuncia Esther, confesando que aunque "no sé nada porque no he visto nada", tampoco es algo que le sorprenda: "Nada, todo se va poniendo en su sitio" ha apuntado, sin aclarar si está dolida ante los rumores de que el juez podría haber rehecho ya su vida sentimental, cuando apenas han pasado dos meses de su polémica ruptura.

¿Y ella, cómo se encuentra? ¿Está abierta al amor tras el varapalo que se llevó con Pedraz? "Yo estoy muy bien" ha confesado con una sonrisa, dejando entrever que ya ha superado su ruptura.