Esther Doña no tiene ganas de encontrar el amor de nuevo

MADRID, 18 (CHANCE)

Esther Doña fue otro de los rostros conocidos que fueron este sábado a la gala solidaria que la Fundación Bertín Osborne organizaba con el objetivo de recaudar fondos para las familias con niños discapacitados. La colaboradora de televisión, que está viviendo uno de sus mejores momentos personales, no dudó en atender a la prensa y confesarles cómo se encuentra.

La viuda de Carlos Falcó fue preguntada por la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y nos aseguraba que le hubiese encantado asistir: "por supuesto. Si Carlos estuviese estaríamos ahí, obviamente". Esther dejaba claro, después de todas las polémicas, que "lo importante es que ella esté feliz, que ellos estén felices y que sea un gran día, que lo disfruten al máximo y que todo salga fenomenal".

Tras su sonada ruptura con Santiago Pedraz, Esther tiene claro que su próxima relación la llevará más en secreto: "no, para nada. Espero que no y por ahora, espero que no. He aprendido mucho también, porque de estas cosas se aprende".

La colaboradora de televisión aprovechaba para recordar lo difíciles que han sido los últimos meses en su vida porque "lo he pasado fatal, no mal, sino fatal", algo que le ha hecho aprender y tener claro que "en este momento la verdad que quiero seguir en el momento en el que estoy, que es disfrutando de mí, dedicándome a mí y por ahora, cero amor".

Esther descarta buscar nueva pareja ya que está disfrutando de descubrirse a sí misma: "pues sí, la verdad que estoy aprendiendo bastante y lo que veo me gusta y me siento muy bien, muy cómoda, muy feliz, tranquila. Estoy muy tranquila y yo creo que es por eso, porque dependo solo de mí".

Por último, la colaboradora nos confesaba que "estoy muy centrada en mí" ya que "estoy descubriéndome y la vedad que me gusta mucho lo que estoy descubriendo dedicando mi tiempo a mí. No teniendo que depender de nadie, de pedir permiso". Por eso, ahora no piensa en enamorarse de nuevo.