"Estoy muy contento". Primeras palabras de Asraf a su llegada a España como gran favorito de 'Supervivientes'

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Es innegable. Asraf Beno se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes 2023'. A pesar de los enfrentamientos que ha tenido con buena parte de sus compañeros -especialmente con Manuel Cortés y Alma Bollo- y de las acusaciones de que tiene una doble cara y ha representado un 'papel' durante los más de 3 meses de reality, el novio de Isa Pantoja es el claro favorito para ganar el cheque de ganador de 200.000 euros en la gran final que se celebrará el próximo 29 de junio.

Pero mientras tanto, 9 días por delante en los que el modelo convivirá en una casa aislada en plena naturaleza en algún punto indeterminado de Madrid con sus compañeros Adara Molinero, Artur, Jonan Wiergo y Bosco Martínez-Bordiu, quemando sus últimos 'cartuchos' para convencer a la audiencia de que es el justo vencedor de la edición más reñida del concurso.

Esta mañana los últimos supervivientes llegaban a España después de más de 100 días en Honduras y, consciente de que parte como uno de los grandes favoritos, Asraf se mostraba de lo más sonriente. A pesar de las indicaciones de los miembros de la organización del reality, y de llevar unos maxi auriculares para aislarse de las preguntas, el 'yerno' de Isabel Pantoja ha confesado que está "muy contento" del concurso que está haciendo y feliz con la experiencia más extrema de su vida.

"No puedo hablar chicos, lo siento" explicaba ante los micrófonos de Europa Press, asintiendo levemente al escuchar que ha conquistado a toda España y que Isa se ha dejado la piel defendiéndolo en los platós. Sin embargo, no ha podido evitar un gesto de sorpresa e incredulidad al escuchar que a la tonadillera le ha gustado su concurso e incluso le ha defendido. "Estoy muy contento, muchas gracias. Lo siento, me sabe mal pero ya sabéis" se ha disculpado por no poder responder a las preguntas.

Además, ha reaccionado a las críticas de Manuel Cortés negando con la cabeza y poniendo cara de circunstancias, negando así que haya seguido una estrategia para dar juego y que le dijese que le iba a enseñar a hacer televisión como ha asegurado el hijo de Raquel Bollo.