Estrella Morente, tras su encuentro con Paloma Cuevas y Luis Miguel en Marbella: "Les quiero mucho"

MADRID, 14 (CHANCE)

Después de meses viviendo su amor al margen del foco mediático y evitando dejarse ver juntos en público, Paloma Cuevas y Luis Miguel han dado un paso al frente esta Semana Santa y, enamoradísimos, han 'oficializado' su relación con unas inolvidables vacaciones en Marbella.

Acompañados por las hijas de la diseñadora y Enrique Ponce -Paloma y Bianca, de 14 y 11 años respectivamente- la pareja del momento disfrutó de unos días muy especiales en la localidad malagueña en los que, alojados en la exclusiva urbanización de La Zagaleta, aprovecharon para compartir comidas, cenas y paseos con algunos de los mejores amigos de la cordobesa, con los que el cantante mexicano ha encajado a la perfección.

Remedios Cervantes, Vicente Amigo, Estrella Morente o Javier Conde, entre otros, han sido testigos directos de la felicidad de Paloma y Luis Miguel, que cada vez más cómodos con la expectación mediática que despierta cada uno de sus pasos, no dudaron en besarse en público, como este miércoles ha llevado a su portada la revista Semana.

Ahora, la cantaora Estrella Morente -una de las mejores amigas de la socialité, que es madrina de su hijo Curro- ha reaparecido en Madrid tras su reciente encuentro con la enamorada pareja y, a pesar de su discreción, se ha pronunciado sobre cómo ve a Paloma con el cantante mexicano: "Les quiero mucho" ha confesado.

Unas escuetas declaraciones que ha hecho en el estreno de 'Oco, the Show', donde se subió al escenario con dos de los miembros de The Rolling Stones, Tim Ries y Bernard Fowler, en una fusión única de flamenco y rock. Un espectáculo en el que echamos de menos a la ex de Ponce y a Luis Miguel que, por el momento, prefieren no posar juntos en público y en el que, demostrando su lealtad a Paloma, Estrella prefirió no revelar ningún detalle sobre la enamorada pareja.