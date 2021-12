Estrella Morente presenta su nuevo disco, 'León' y habla de su vida familiar

MADRID, 1 (CHANCE)

Estrella Morente presenta nuevo disco, 'León' y lo cierto es que se muestra de lo más orgullosa por todos los temas que tiene: "Este disco viene con alegría, con la ganas de que la gente se lo pase bien y que baile mientras oye un buen texto de Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán y Almudena Grandes. A pesar de ser una rumba divertidísima con peso literario. Estoy muy contenta con este disco".

Hemos podido hablar con ella de cómo pasará las Navidades y de sus dos hermanos, Soleá y Kiki Morente: "Enrique vuela solo, acaba de sacar un segundo disco y Soleá se ha declarado como una artista de las más potentes de este país, es una belleza, los dos, no se pueden ser más guapos. Vamos a estar los tres con discos en el mercado".

La cantante también nos ha hablado de su hermano Kiki y de su relación con Sara Carbonero: "Son muy jóvenes y libres, son gente que tiene el derecho a vivir su propia historia y no seré yo quien desmienta o confirme, pero no por nada, cada uno tiene su vida y son dos personas que tienen unas carreras maravillosas, dos trayectorias que les avalan una seriedad y ellos tienen voz propia para cuando ellos lo consideran y cuando no lo consideran. Como no me gusta que opinen de mi vida no opino de la de los demás".

Con estas palabras, la artista no ha querido dar más datos de la vida que lleva su hermano, Kiki Morente, con Sara Carbonero, que aunque llevan viéndose desde verano, todavía no ha habido una confirmación por parte de ninguno de los dos, ni siquiera por algún familiar.