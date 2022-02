El etarra acusado de participar en el atentado contra una sucursal del BBVA en Madrid se niega a declarar en el juicio

Gorka Palacios se enfrenta a 316 años de cárcel por el ataque que dejó 18 heridos y cuantiosos daños materiales

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El etarra Gorka Palacios Alday, que se enfrenta a una petición de 316 años de cárcel por el atentado que la banda cometió en mayo de 2001 en una sucursal del BBVA situada en la calle Goya de Madrid, se ha negado a declarar en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional.

En esta primera sesión el fiscal Marcelo Azcárraga y las partes, entre ellas la acusación ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, han tenido la oportunidad de preguntar a otros miembros del comando 'Buru ahuste', al que se atribuye el ataque: Belén Egües y Aitor García Aliaga.

Egües, que también estuvo integrada en el 'Comando Madrid', ha reconocido ante el tribunal que coincidió con el acusado en Madrid y que juntos llevaron a cabo "trabajo" y "acciones armadas" para ETA. "Era lo que hacíamos todos", ha añadido. Sin embargo la testigo ha dicho no recordar "acciones concretas" y no aportado información sobre el ataque a la sucursal bancaria.

García Aliaga, por su parte, ha asegurado que compartió piso durante una semana en Madrid con Palacios, pero ha dejado claro que no hizo "nada con él". "Yo estuve una semana. Cuando llegué estaba conmigo y no hizo nada, no se si formaba parte de un comando", ha apuntado.

Durante esta primera sesión también se ha podido escuchar el testimonio de uno de los agentes que acudió al lugar de la explosión que causó heridas a 18 personas y provocó cuantiosos daños materiales en los vehículos y edificios colindantes.

"Íbamos por (la calle) Goya viendo si había algún coche que pudiera ser sospechoso", ha relatado. Fue en ese momento, antes de llegar, cuando se produjo la detonación. "Gracias a Dios, porque si hubiéramos ido más rápido igual yo no estaría aquí", ha afirmado.

En los primeros instantes, según ha relatado, se encontró a varios vigilantes entre los escombros. "Había uno tendido en el suelo, en la acera, pensé que estaba muerto. Le tomé las constantes y tenía heridas superficiales. También había una señora que estaba enloquecida en mitad de la calle sin saber a dónde iba", ha explicado.

Tras la práctica de las testificales, el juicio se reanudará este miércoles a partir de las 10.00 horas y quedará previsiblemente visto para sentencia.

LA ACUSACIÓN CONTRA PALACIOS

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, fue entre la tarde del 7 de mayo de 2001 y la mañana del día siguiente cuando tres miembros de 'Buru ahuste' habrían robado un Renault Clio situado en la calle Luis Hoyos de Sáinz, en la capital de España.

En este punto, Palacios "le sustituyó las placas de matrícula por otras inauténticas que les había proporcionado la banda terrorista", colocando en la misma "la señalada carga explosiva, la cual se iniciaba de forma eléctrica y con temporizador".

Unos días más tarde, el 11 de ese mismo mes, el etarra Fermín Vila Michelena aparcó el coche la acera a la altura del número 14 de la calle Goya, frente a las puertas de acceso a las oficinas del BBVA. Eran las 23.45 horas. Mientras tanto, Egües realizaba labores de vigilancia. El comando huyó tan solo unos minutos antes de que el artefacto detonase.

Antes de que el vehículo explotase, hiriendo a 18 personas y provocando cuantiosos daños materiales en los vehículos y edificios colindantes, Palacios realizó una llamada a los Bomberos. "A ver, escuche atentamente porque sólo se lo voy a decir una vez. Le llamo en nombre de ETA para decirle que en la calle Goya hay un coche explosivo entre la calle Serrano y la calle Príncipe de Vergara", avisó.

En esa llamada, el acusado reiteró la advertencia: "Un coche explosivo... En la calle Goya", dijo antes de cortar la comunicación. Los efectivos devolvieron la llamada al teléfono móvil desde el que se realizó el primer contacto. "Sí, se acabó, ya está puesto en el BBVA", volvió a confirmar Palacios.

Para el fiscal, "la finalidad del acusado era causar con la explosión los mayores daños personales y materiales, razón por la cual, no sólo comunicó telefónicamente la colocación del artefacto con muy poca premura, sino que, además, se eligió un lugar céntrico de Madrid muy transitado y rodeado de viviendas y locales comerciales".

UNO DE LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE ETA

Palacios fue considerado uno de los miembros más activos de la organización desde que comenzó su actividad terrorista en los años 90, llegando a formar parte del 'comando Madrid', por el que se le atribuyeron diversos atentados.

En 2003, siendo uno de los etarras más buscados por las Fuerzas de Seguridad, asumió el cargo de jefe de los comandos de ETA, responsabilidad que compartió con Ibón Fernández Iradi, 'Susper', hasta su detención en Pau (Francia) en diciembre de ese año.

Las autoridades francesas entregaron en abril de 2018 a Palacios tras cumplir sus penas en las prisiones de Saint Maur y Châteauroux. El tribunal de lo Criminal de París le condenó a 18 años de prisión en 2009 y un año después la justicia francesa lo entregó de manera temporal a España para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, que le impuso 83 años de cárcel por el atentado cometido contra el Ministerio de Justicia del 10 de julio de 2001, en el que falleció el policía nacional Luis Ortiz, y resultaron heridas a otras 20 personas.

Tras permanecer casi dos años en las cárceles de Soto del Real y Estremera, fue devuelto en 2012 al Estado francés y encarcelado en Saint Maur, donde pasó 18 meses, hasta que entregado temporalmente a España para un nuevo juicio. En 2013 regresó a Saint Maur, donde permaneció hasta 2018.