El etarra Joseba Borde vuelve a prisión después de que se suspenda su tercer grado por el recurso de Fiscalía

El Ministerio Público sostiene que no ha cumplido las tres cuartas partes de la pena y que no hay arrepentimiento

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ex militante de ETA Joseba Borde ha vuelto a ingresar en el Centro Penitenciario de Basauri después de que la Fiscalía haya recurrido la progresión a tercer grado que le concedió el 26 de abril el Gobierno Vasco. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP) ha suspendido, que no revocado, su salida de la cárcel y ahora deberá decidir sobre el asunto, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Estas mismas fuentes apuntan que la propuesta de progresión realizada por la Junta de Tratamiento de Basauri se realizó el pasado 8 de febrero y que el Gobierno Vasco, tras pedir informes complementarios sobre el preso, dictó su progresión a finales de abril. Desde entonces, Borde ha permanecido en su domicilio, incluso después de que el Ministerio Fiscal presentara su recurso "de manera inmediata" a la progresión.

Apuntan que por errores en la tramitación, el preso en lugar de tener que regresar de manera inmediata, ha permanecido fuera de la prisión más de un mes, hasta que este jueves el centro penitenciario ha recibido el recurso y el auto que suspendía el tercer grado y se puso en contacto con él para que ingresara.

MOTIVOS DEL RECURSO DEL FISCAL

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press apuntan que el recurso contra la progresión vino motivado porque el reo no ha cumplido aún las tres cuartas partes de la condena, no consta un compromiso de pago de la responsabilidad civil a la que fue condenado, y no se ha dado un arrepentimiento o repudio de los hechos según las exigencias de la legalidad penitenciaria.

Señalan que Joseba Borde, a quien se le han denegado judicialmente permisos previos, ha sido condenado por múltiples delitos --entre ellos tres asesinatos-- a 200 años de prisión con el beneficio del límite de 30 años.

Según recoge Sare --plataforma de apoyo a presos de ETA-- en su portal web, el etarra, de 64 años, ha permanecido en prisión más de 20 años. Añaden que en 2018 se le incluyó en el listado público de presos que padecen enfermedades graves e incurables --padece un adenocarcinoma--, y que en 2019 cumplió las tres cuartas partes de su condena, en contraposición con lo sostenido por el Ministerio Fiscal.

UNO DE LOS 43

Borde fue uno de los 4 nombres que el Gobierno Vasco propuso en abril para la concesión del tercer grado según datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), consultado por Europa Press. A él se sumaron los nombres de Joseba Arregi Erostarbe, alias 'Fiti', Aitor Esnaola y Mikel San Argimiro, a quienes la Audiencia Nacional ya les revocó meses atrás un primer intento de progresión al régimen de semilibertad.

Con estos cuatro, el Gobierno Vasco sumaba ya 43 progresiones al tercer grado de presos etarras, de los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había revocado diez --once ahora con el caso de Borde--, entre ellos el segundo intento de 'Fiti', de 77 años, y que volvió a prisión a mediados del mes de abril.

Desde 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior --de quien depende Instituciones Penitenciarias-- se han acordado 27 progresiones al tercer grado para presos de ETA, una prerrogativa que quedó en manos del Ejecutivo vasco por el traslado de presos a esta comunidad y el traspaso de la competencia en materia penitenciaria.