La etarra Miren Zaldúa alega que cuando se produjo el asesinato de los dos ertzainas de Beasain estaba en otro sitio

Asegura que en ese momento se encontraba en el hospital visitando a un familiar

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La ex miembro de ETA Miren Zaldúa ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que cuando se produjo el atentado que acabó con la vida de dos ertzainas en Beasain (Guipúzcoa) el 23 de noviembre de 2001 ella estaba en otro lugar, negando con ello su presunta participación en este atentado.

Zaldúa ha comparecido ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 como imputada por la muerte de los ertzainas Ana Isabel Arostegui y Francisco Mijangos Martínez, a quienes dispararon a "bocajarro" dos personas que se les acercaron por "detrás", conforme al relato judicial.

Fuentes presentes en la declaración han indicado a Europa Press que Zaldúa ha negado su participación en estos hechos, aseverando que en el día y la hora en que tuvo lugar este atentado ella se encontraba en un hospital visitando a una prima suya que había dado a luz.

Gadea también había citado al ex jefe de ETA Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', pero finalmente no ha comparecido porque se encuentra encarcelado en Francia y aún no se ha emitido la orden europea correspondiente para que pueda declarar por este asunto.

RASTROS DE ADN

Los investigadores han determinado, gracias a testigos presenciales, que en el asesinato participaron un hombre y una mujer de entre 25 y 30 años que llevaban "gafas de montura gruesa, guantes y ropa de abrigo". La acción fue reivindicada por ETA días después mediante un comunicado en el diario francés 'Le Journal'.

El juez instructor les imputó el pasado mes de noviembre tras recibir un informe de la Guardia Civil que pone de manifiesto el progreso en técnicas criminalísticas relacionadas con la identificación mediante ADN que permite, en este momento, avanzar en las pesquisas.

Gadea estimó que existen "indicios de singular fuerza incriminatoria" contra los dos ex etarras que hacen "necesario, útil y pertinente" su interrogatorio como investigados en sede judicial.

En concreto, apuntó que "el ADN de Carrera Sarobe ha sido localizado en unos guantes que se encontraban en la misma bolsa junto con varios casquillos percutidos por el mismo arma utilizada para el asesinato de los dos agentes".

En segundo lugar, señaló que "ambos eran integrantes del mismo comando de ETA 'Basajaun' y se les atribuye la autoría de un asesinato con un 'modus operandi' idéntico al del asesinato de Beasain".

El magistrado también accedió a otra de las diligencias interesadas por la Guardia Civil, encargando un nuevo cotejo de las evidencias (huellas y ADN) de Carrera y Zaldúa, así como "de las restantes personas a las que se ha realizado este cotejo en este procedimiento".

Los rastros encontrados en el marco de las pesquisas han sido comparados con muestras biológicas obtenidas de 36 miembros de ETA que habrían estado operativos en la época del atentado, de acuerdo con la información policial disponible.