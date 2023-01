La etarra Zaldua pide a la AN su absolución por el asesinato del expresidente del PP en Aragón Manuel Giménez Abad

Asegura que no hay "delito alguno" y carga contra la prueba planteada por las acusaciones de cara a la vista oral

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La etarra Itxaso Zaldua ha pedido a la Audiencia Nacional su absolución de cara al juicio que el tribunal celebrará por el asesinato del que fuera presidente del Partido Popular en Aragón Manuel Giménez Abad, una vista oral que se encuentra pendiente de que Francia autorice la entrega del otro procesado en esta causa: Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata'.

En un escrito del pasado mes de diciembre, recogido por Europa Press, la defensa de Zaldua muestra su disconformidad con los escritos de conclusiones provisionales de Fiscalía, la familia de Giménez Abad y la Asociación Dignidad y Justicia en tanto que, apunta, "los hechos no ocurren tal como relatan" las acusaciones.

"Los hechos de los que es responsable mi representada no son constitutivos de delito alguno de los tipificados en el actual Código Penal. Al no haber delito alguno no es posible hablar de grados de participación ni de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal", defiende su letrado.

De cara al juicio, la representación de Zaldua impugna los tres informes aportados por las acusaciones y que son propuestos como periciales al considerar que "no solamente exponen una información referencial y seleccionada", sino que incorporan "interpretaciones y juicios con la pretensión de una sustitución del Tribunal y de las pautas valorativas ordinarias de éste en el análisis y en la obtención de las conclusiones, por el razonamiento policial".

"Los informes presentados como 'Informe pericial de inteligencia', carecen de esa naturaleza pericial que les otorgan las acusaciones ya que no suministra al tribunal conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos cuya finalidad sea la de fijar una realidad no constatable directamente por el mismo", critica el escrito de Zaldua.

Por otro lado, la etarra propone como prueba a practicar en la vista oral la testifical de un total de 30 personas, dos periciales y prueba documental que incluye informes médicos, recortes de prensa y fotografías.

PROCESADA JUNTO A CARRERA SAROBE

Cabe recordar que el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Santiago Pedraz, procesó a Zaldua y al que fuera último jefe militar de ETA, 'Ata', por un presunto delito de asesinato terrorista cometido en 2001 contra Giménez Abad.

Zaldua, en concreto, fue detenida el 21 de julio de 2020 en Hernani como supuesta responsable de la muerte del exdirigente. La etarra ya había sido condenada en Francia a 18 años de prisión como responsable de la logística del aparato militar de ETA tras haber sido detenida en 2005 junto con otro etarra, Joseba Segurola.

La vista oral por el asesinato de Giménez Abad, sin embargo, todavía no tiene fecha. La Audiencia Nacional todavía tiene que dirigirse a Francia para recabar el permiso necesario para enjuiciar a Carrera Sarobe por estos hechos.

El tribunal celebró precisamente una vista el pasado viernes en la que la defensa de 'Ata' se opuso a ser juzgado recordando que no fue entregado por el país galo por estos hechos. Esa negativa obliga a la Sala de lo Penal a tramitar una Orden Europea de Detención y Entrega para poder sentarle en el banquillo.

LAS ACUSACIONES PIDEN 30 AÑOS

En su escrito de acusación, la familia de Giménez Abad, que ejerce la acusación particular, pide imponer a Carrera Sarobe y a Itxaso penas de 30 años de prisión y la prohibición de aproximación a la ciudad de Zaragoza a menos de 1 kilómetro durante 5 años. Además, solicitan que tengan que indemnizar conjunta y solidariamente a la viuda y a cada uno de los cuatro hijos del dirigente en la cantidad de 250.000 euros a cada uno de ellos.

Los familiares de Giménez Abad acusan a 'Ata' de disparar "por la espalda y a bocajarro" a Giménez Abad "en presencia de su hijo menor de edad". Itxaso, por su parte, "esperaba en las inmediaciones del lugar" mientras su compañero perpetraba el atentado mortal.

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular, ha solicitado que se imponga la misma condena para ambos etarras: 30 años de prisión. Además, piden que no puedan a acercarse a Zaragoza y al lugar de residencia de la viuda y los hijos de Giménez Abad, así como de comunicarse o aproximarse a ellos durante 10 años.