Etxebarri, Disfrutar, Mugaritz, Elkano, DiverXO y Azurmendi, entre los 50 mejores restaurantes del mundo

Noma vuelve a ser elegido el mejor restaurante del mundo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El restaurante sueco Noma ha sido elegido el mejor restaurante del mundo, según ha anunciado este martes The World's 50 Best Restaurants 2021, que sitúa a seis restaurantes españoles (Etxebarri, Disfrutar, Mugaritz, Elkano, DiverXO y Azurmendi) en esta prestigiosa lista.

En concreto, el proyecto gastronómico de René Redzepi, que toma el relevo de Mirazur, ha recibido el galardón de The World's Best Restaurant 2021 y también el de The Best Restaurant in Europe 2021.

De esta forma, Noma, que ha pasado del segundo puesto a liderar la lista, vuelve a 'reinar' en el panoramo gastronómico mundial como hiciera en 2010, 2011, 2012 y 2014, cuando se alzó con este galardón.

A Noma le acompañan en los tres primeros puestos el restaurante Geranium, también de Copenhague (Dinamarca) que ocupa la segunda plaza, mientras que el español Asador Etxebarri, ubicado en Atxondo (Vizcaya), se sitúa en la tercera plaza.

España y Estados Unidos encabezan la lista de los países con más restaurantes en la lista de The World's 50 Best Restaurants con seis establecimientos galardonados cada uno.

En concreto, el Asador Etxebarri repite en la tercera plaza, el restaurante Disfrutar de Barcelona se sitúa en la quinta posición, mientras que también figuran Elkano en el puesto 16, Mugaritz en el 14, DiverXO que asciende al puesto 20 y Azurmendi, que ocupa el puesto 49.

Además, el maestro parrillero vasco Víctor Arguinzoniz de Etxebarri se ha hecho con el premio Estrella Damm Chefs' Choice Award, un galardón que otorgan los chefs a un cocinero que ha tenido una influencia significativa en la comunidad culinaria.