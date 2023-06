Eugenia Martínez de Irujo aclara sus declaraciones sobre Tamara Falcó y desvela si asistirá a su boda

MADRID, 30 (CHANCE)

Cuando hace varios meses se empezó a hablar de la exclusiva lista de invitados a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, uno de los primeros rostros conocidos que se dijo que estaría presente en el 'sí quiero' sería Eugenia Martínez de Irujo. Algo que la hija de la Duquesa de Alba negaba poco después, asegurando que no tenía una relación tan cercana con la novia por su diferencia de edad y confesando entre risas que el enlace de la marquesa de Griñón se la "bufaba".

Unas palabras de febrero que diferentes medios de comunicación han recuperado después de que la revista ¡Hola! confirmase que la duquesa de Montoro sí asistirá a la boda y que la propia Eugenia ha querido explicar y matizar, confesando la ilusión que le hizo recibir la invitación de Tamara: "Yo estaba en un tema de la Fundación Querer, que yo no me lo tomo de ninguna broma. Vale si estoy en un evento de una revista o una cena de lo que sea, ahí lo aguanto, pero cuando ya la quinta pregunta y eso se ve en la entrevista entera, que si mi hermano, que si la boda, que si no sé qué* Ya os faltaba preguntarme por la Pantoja por poner un tema de humor. A la quinta es cuando salté. No por Tamara sino por vosotros porque estábamos en un tema importante y como sé luego que lo que importa no es lo que sale sino lo que salió, pues por eso".

"Soy muy impulsiva y dije me la bufa tal, pero no por ella. No tengo nada en contra de Tamara, es más, la llamé se lo expliqué porque ya sabía lo que iba a pasar, ¿eh? Nos morimos de la risa y ahí se acabó todo así que lo que queráis vosotros interpretar porque vende más, es una cosa y la realidad es otra" asegura, dejando claro que en ningún momento quiso hacer de menos ni a la marquesa ni a su boda.

Y, como desvela, "no me esperaba que me invitase y me hizo mucha ilusión". "Es verdad que somos familia en cierto sentido porque su padre era primo segundo de mi madre y yo a Xandra y a Manolo los conozco de toda la vida, y los adoro, pero ella es mucho más pequeña que yo y por eso dije que no tenía por qué invitarme, pobrecita mía, que a veces la ponéis en un compromiso y me hizo mucha ilusión la invitación" explica.

A falta de una semana para la boda, Eugenia desvela que ya tiene claro qué look llevará el próximo sábado y, aunque no quiere adelantar ningún detalle, sí confirma que es su diseñadora de cabecera, Teresa Helbig.

Cambiando de tema, la diseñadora nos ha contado que su hija Cayetana Rivera, que se mudó a Sevilla hace dos meses por trabajo, está "muy contenta" en esta nueva etapa de su vida, aunque ella no tanto: "Soy muy pesada y la echo mucho de menos. Estoy muy unida pero bueno, ha venido y va a venir".

El que en cambio está "encantado" es Francisco Rivera, con el que ahora reside Tana que, como asegura Eugenia, está feliz en la casa de su padre porque "con sus hermanos es locura, son monísimos".

Una mudanza a Sevilla que ha desatado los rumores de boda entre su hija y Manuel Vega, aunque la socialité lo tiene claro y, como deja claro, por el momento ni enlace ni niños porque "quiero que ella disfrute la vida lo más que pueda y hay tiempo para todo".

Tiempo que ella disfruta al lado de su marido, Narcís Rebollo, de quien se confiesa profundamente enamorada: "Ese hombre me hace muy feliz. Me ha cambiado la vida porque es que primero que lo admiro muchísimo, muchísimo, y luego que es un tío que nunca ve un problema. Es un gustazo y luego el sentido del humor que es que me muero de la risa. Eso para mí es fundamental, entonces estoy muy contenta. Nos gusta mucho viajar, me apoya en todos los proyectos, me da muchos consejos, con mis animales es amoroso... Es un santo".

Por último, Eugenia se ha pronunciado tras sus recientes declaraciones asegurando que entiende que Pocholo Martínez Bordiu esté enfadado con Cayetano Martínez de Irujo por haber revelado intimidades de su vida. Unas palabras que la diseñadora asegura entre risas que su hermano no ha tenido en cuenta. "El otro día comí con él y me extrañó porque dije 'ya verás cómo me da ahora el coñazo con esto', pero no, tuve suerte y no le ha dado importancia. No sé si no le ha dado importancia o no ha querido. Comimos bien, de buen rollo y no tiene nada qué ver" explica, reafirmándose en que "tengo mis propias opiniones y sigo opinando y dándole la razón a Pocholo, lo siento". "A mí no me gustaría si hago unas memorias hacer daño a terceros. Puedes contar lo mismo sin tener que dar nombres, entonces yo en eso lo entiendo y es mi opinión, y Cayetano lo sabe desde el minuto uno o sea que tampoco le ha venido* Yo soy muy clara y las cosas las digo a la cara o sea que tampoco le viene de nuevas" sentencia.