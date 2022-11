Eugenia Martínez de Irujo asegura que no le ha dado permiso a Patricia Donoso para llamarse Cayetana de Alba

MADRID, 8 (CHANCE)

Eugenia Martínez de Irujo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Y es que la hija de la Duquesa de Alba está exprimiendo al máximo su talento artístico y acaba de lanzar una línea de vajillas y objetos de decoración en colaboración con el Grupo Sushita.

En tan solo unos meses celebrará su quinto aniversario con Narcís Rebollo, y desde que empezó su relación con él, la Duquesa de Montoro reconoce que todo ha ido a mejor, algo que en fondo también le asusta: "Llevo mucho tiempo feliz ya, y a veces me da miedo, porque sabes que todo es cíclico y a veces piensas 'qué horror, que me quede como estoy'''. Eugenia ha confesado que celebrará su aniversario en Las Vegas, donde disfrutarán de la entrega de premios de los Grammys en primera persona, aunque ha dejado en el aire si renovarán los votos matrimoniales en tierras estadounidenses: "No lo sé, te lo diré a la vuelta".

Pero el tema del momento es sin duda Patricia Donoso, quien se hizo famosa hace tan solo unas semanas por un supuesto 'affaire' con José Ortega Cano. La nueva estrella televisiva confirmaba que la misma Eugenia Martínez de Irujo le habría dejado cambiarse el nombre en 2019, cuando pasó a llamarse "Cayetana de Alba García" tras adquirir el título de duquesa por 1.200 dólares.

Por lo que parece, la hija de la Duquesa de Alba no estaba al tanto de dicha noticia, ya que asegura que ella no ha dado permiso a nadie: "Yo que le voy a dar permiso. No, yo no sé, a mi me lo dijo y me sonó gracioso. Pero nada más, no tengo nada más que decir". Entre risas, asegura que "cada uno hace con su dinero lo que quiere" y que ni ella misma utiliza este título: "Yo sin embargo nunca lo uso, lo de duquesa, pero...".

Por otra parte, Eugenia confirma que se puso en contacto con Kiko Rivera para ver si estaba bien: "Pues hable con Irene y me dijo que estaba mucho mejor. Vamos, le mandé un mensajito". Aunque respecto a Cayetano Martínez, ha preferido no hacer comentarios sobre su separación de Eva González.