Eugenia Martínez de Irujo asegura que no sabe dónde se encuentra Genoveva Casanova

MADRID, 18 (CHANCE)

Eugenia Martínez de Irujo ha recibido esta tarde en la inauguración de SIMOF 2024 -en la 29 edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca- el premio al reconocimiento del legado familiar, un galardón que su madre también obtuvo hace diez años.

Se lo ha entregado la Infanta Elena, que ha sido la madrina este año, mostrándose de lo más feliz al poder estar en la inauguración de una semana típica en Sevilla a la que no suele faltar.

Allí, Eugenia -acompañada por su marido, Narcís Rebollo- nos ha confesado que le ha hecho mucha ilusión este premio porque lo recibió también su madre, que "es la que me ha inculcado todo este amor, no tanto por el flamenco, por lo nuestro".

Además, ha asegurado que está deseando que llegue la Feria de Sevilla para poder disfrutar a lo grande y lucir traje de flamenca: "Me siento súper especial, súper sexy, porque no hay un vestido más sexy en el mundo y más bonito que el traje de gitana, eh Y lo bien que nos sienta a todas".

Eso sí, le hemos preguntado por Genoveva Casanova y su paradero... y lo cierto es que parece que ni ella sabe dónde se encuentra: "Si no hay quien la encuentre, yo tampoco la he encontrado, pero fuera de bromas, si no hablo de mis cosas, no voy a hablar de nada de los demás y es que no lo sé, no sé nada".

De esta manera, Eugenia ha preferido no comentar la delicada situación en la que se encuentra en estos momentos la que fuera su cuñada, quien solamente mantiene el contacto con Cayetano Martínez de Irujo desde su sonada portada con el ya Rey Federico X de Dinamarca.