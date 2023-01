Eugenia Martínez de Irujo confiesa si ha conocido o no a la hija recién nacida de los Duques de Huéscar

MADRID, 15 (CHANCE)

El pasado 10 de enero llegaba al mundo la segunda hija de los Duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, en el madrileño Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario. Una niña muy deseada a la que los futuros Duques de Alba habrían llamado, como ha avanzaba el portal 'Vanitatis', Sofía, como su mamá.

Muy ilusionados, el viernes pasado veíamos a Fernando y a Sofía posar con la pequeña en las inmediaciones del centro médico. Con una sonrisa en su rostro y pendiente en todo momento de su hija, el matrimonio se dejaba fotografiar por los medios de comunicación que cubrían el alta hospitalaria.

En el día de ayer pudimos ver a Eugenia Martínez de Irujo en la pasarela de 'We love flamenco' y, cómo no podía ser de otra manera, le preguntamos por el nacimiento de la hija de su sobrina Fernando. Muy contenta, nos comentaba que todavía no había podido ir a verla porque no ha estado en Madrid, pero no duda hacerlo en cuanto ponga un pie en la capital.

"No, porque no he estado casi en Madrid, ahora cuando vuelva voy a ir" nos aseguraba la hija de la Duquesa de Alba, sin embargo, sí que nos confesaba había hablado ya con la feliz mamá de la pequeña. En cuanto al bautizo, Eugenia considera que todavía es demasiado pronto, pero no duda en que será una cita súper especial: "no lo sé, todavía no, imagino que si".