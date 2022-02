Eugenia Martínez de Irujo confiesa qué le parece el nuevo novio de su hija Cayetana Rivera, Manuel Vega

MADRID, 9 (CHANCE)

Hace casi una semana que Cayetana Rivera presentó 'en sociedad' a su nuevo novio, Manuel Vega, durante el desfile de Lourdes Montes en el Salón Internacional de Moda Flamenca celebrado en Sevilla. Una ocasión muy especial en la que fuimos testigos de la buena sintonía que hay entre Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo con el hombre que ha conquistado a su hija, al que saludaron cariñosamente.

Sin embargo, según el portal 'Informalia', Manuel no gustaría a todo el entorno de Tana, ya que algún miembro de la familia Alba habría confesado sus recelos respecto al sevillano, de 32 años - 10 más que su novia - por su profesión, ya que su familia es dueña de algunos de los locales nocturnos más famosos de la capital andaluza (como la discoteca Antique) por lo que estaría acostumbrado a rodearse de gente famosa y modelos espectaculares.

Saliendo al paso de estas informaciones, Eugenia Martínez de Irujo ha pedido algo a los medios de comunicación: "Cuando digáis esas cosas genéricas, dad nombres y apellidos". "Porque me encantaría saber si es verdad que alguien lo ha dicho que me lo diga a la cara o por lo menos yo saberlo" ha confesado molesta.

Y es que la Duquesa de Montoro asegura que "Manu es un chico estupendo, educadísimo, trabajador" y le ha sentado mal que se diga que un miembro de su familia está 'disconforme' con el nuevo novio de Tana. "Si sabéis nombre y apellido me encantaría saberlo a mí. No me ha sentado bien porque el chico es estupendo, es encantador y es educado y no sé a qué vienen esos comentarios. Entonces sí es verdad que alguien lo ha dicho, el próximo día me decís quién", ha pedido, dejando claro que ella está encantada con la pareja de su hija.