Eugenia Martínez de Irujo desvela cómo ve a su amiga Belén Esteban tras incorporarse al trabajo

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace meses que no se habla de otra cosa, de la faceta como cantante y músico que Francisco Rivera ha llevado a cabo con un grupo de amigos por los diversos pueblos a los que han acudido. Una cara que solo los más allegados al torero habían podido conocer, pero que ahora estamos disfrutando a través de las redes sociales y de los medios que graban sus actuaciones.

Disfrutando de una buena relación con él, Eugenia Martínez de Irujo no puede evitar la risa al ser preguntada por la nueva faceta de cantante de su exmarido, Fran Rivera. La hija de la Duquesa de Alba se muestra sorprendida y parece desconocer el nombre del grupo musical de su exmarido: "¿Quién es 'Una... y nos vamos'?".

En cuanto a si ha escuchado algo del padre de su hija, se echa a reír y confiesa: "No he tenido el placer todavía". Eugenia, parece de lo más risueña al hablar de este tema y no duda en ironizar al preguntarle si estaría dispuesta a aprenderse sus canciones: "Oye, preguntas serias".

La socialité se alegra que su amiga, Belén Esteban, por fin se haya incorporado al trabajo poco a poco y explica cómo la ve: "Muy animada, ¿no? Pobre, es menudo calvario ha pasado, no es por nada, y se merece ya pues estar como es ella que no para así que me alegro mucho". Sobre cómo ve a Anabel Pantoja como influencer, Eugenia desvela que: "Pues muy bien. Yo creo que Anabel tiene muchísimos seguidores".