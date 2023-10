Eugenia Martínez de Irujo explica porqué su hermano Cayetano habla así de ellos

MADRID, 4 (CHANCE)

Eugenia Martínez de Irujo reaparecía esta tarde ante las cámaras cuando acudía al funeral en honor a Marta Chávarri en la iglesia de la Jerónimos, en Madrid. Muy discreta, mostraba una cara que no estamos acostumbrados a ver y es que le pedía a su hermano Fernando que afrontase las polémicas de su familia al igual que ella, ante las cámaras.

"Yo vengo a un funeral" nos decía cuando le preguntábamos por las sorprendentes y demoledoras declaraciones que su hermano Cayetano hizo la semana pasada en 'TardeAR', pero sin embargo, lo que nadie imaginaba es que a la salida de esta misa, sí que tuviese algo que decir.

La hija de la Duquesa de Alba aseguraba a la salida del funeral que la misa había sido "muy emotiva" y que la muerte de Marta fue un shock para todos: "Es que nos quedamos todos como muy perplejos porque nadie se lo esperaba".

Sin más dilaciones, Eugenia era preguntada por la polémica de su hermano y le contestaba sin pelos en la lengua: "¿Pero sabes lo que le pasa a Cayetano? que se aprovecha de que los demás no hablamos. Debe ser eso, porque si no, no lo entiendo".

"¿Qué yo no le intereso?" reflexionaba ante nuestras cámaras y estallaba después de escuchar las últimas declaraciones de su hermano en las que decía que su hermana ya no le necesitaba porque ya estaba feliz: "Jajajja, pero si llevo feliz diez años, que tendrá que ver".

Por último, Eugenia, visiblemente cansada y enfadada por los comentarios de su hermano en un plató de televisión, dejaba claro de nuevo que "yo creo que se aprovecha de que los demás hermanos no abrimos le pico, es el problema".