Eugenia Martínez de Irujo lanza una advertencia respecto a a su hija, Cayetana: "Cuanto menos la sigáis mejor"

MADRID, 19 (CHANCE)

Es su 'ratón', la niña de sus ojos y Eugenia Martínez de Irujo está dispuesta a todo para protegerla. Por esto no ha dudado en lanzar una clara advertencia respecto a su hija, Cayetana.

"Cuanto menos la sigáis mejor" alertó con simpatía la duquesa de Montoro en un afán porque la prensa no tenga entre sus objetivos a su única hija, fruto de su matrimonio con Francisco Rivera. Eugenia no puede evitar que se le ilumine la mirada cuando se le menciona a Cayetana y al preguntarle cómo se encuentra a sus 21 primaveras, no tiene lugar a dudas: "Pues guapísima".

A la espera de que la joven inicie sus vacaciones y haga una escapada a Marbella, unos de sus destinos predilectos junto a Ibiza en el periodo estival, Eugenia ya se encuentra en la Costa del Sol junto a su marido, Narcís Rebollo. Con motivo de la Larios Málaga Fashion Week, donde donde la hija pequeña de la Duquesa de Alba presentó su colección de caftanes, también pudimos hablar con ella de la buena evolución del estado de salud de su hermano Cayetano Martínez de Irujo. "Está muy bien ya, está mucho más recuperado y más contentos todos". Ante tan buenas noticias, las preocupaciones pasan a formar parte del pasado ya que "ya ha pasado tiempo, ya hay que dar ánimos y no recordar lo malo" comentó con una sonrisa.